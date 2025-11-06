В Китае показали 'самого человекоподобного робота' – в мужской и женской версиях

Массовое производство стартует в апреле 2026 года, ценник пока остается в тайне.

Китайский автомобильная компания Xpeng представила роботов-ассистетов нового поколения Iron. Компания называет их самыми реалистичными в индустрии – у них есть позвоночник, кожа и синтетические мышцы, а также можно выбрать пол и телосложение, пишет BGR.

Естественные движения обеспечивают искусственные аналоги костей и мышц, отметили авторы. Также это первый в мире гуманоидный робот с полностью твердотельным аккумулятором.

Рост робота – 1,78 м, вес 70 кг. Iron умеет разговаривать, ходить, брать в руки предметы и реагировать на окружающую среду. Разработчики подчеркнули, что улучшили подвижность суставов и добавили пассивную степень свободы в носке стопы. Благодаря этому движения андроида стали более легкими и естественными – "будто он шагает в невесомости".

Iron предложат как в мужской, так и в женской версиях. Потенциальные покупатели смогут выбирать разные комплектации и даже докупить одежду – например, деловой костюм.

Цена робота пока что не разглашается, но производство стартует в апреле 2026 года.

Ранее УНИАН писал, что маленькие роботы-гуманоиды по цене смартфона произвели фурор в Китае. Такая цена может стать прорывом для отрасли, сделав роботов доступными не только для компаний, но и для людей.

Меж тем Tesla Маска откладывает массовый выпуск роботов Optimus из-за проблем с конструкцией. Запустить продажи таких помощников Маск планирует в 2026-2027 году за ~20 000 долларов (около 820 000 грн).

