Новое решение по взаимной торговле между Украиной и ЕС должно быть принято до 5 июня.

Европейская комиссия завершает работу над предложением относительно будущих условий торговли между Украиной и ЕС, которые могут прийти на замену действующему "торговому безвизу" (автономным торговым мерам - Autonomous Trade Measures, ATM), который был введен в июне 2022 года и предусматривал беспошлинную торговлю Украины с ЕС.

Новое решение будет представлено Украине уже вскоре, сообщила Европейская комиссия в ответ на запрос УНИАН.

"Комиссия обязуется проводить консультации с Украиной в соответствии со статьей 29 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС с целью продвижения взаимной либерализации пошлин. Комиссия завершает работу над предложением, которое вскоре представит Украине", - говорится в сообщении.

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При этом европейская сторона не уточнила, вернутся ли условия торговли между Украиной и ЕС к довоенному уровню, или для Украины предусматриваются послабления по отдельным категориям товаров.

В Еврокомиссии добавили, что дискуссии относительно возможных вариантов продолжаются, но окончательное решение должно быть принято до 5 июня, когда истекает действие действующих торговых преференций.

"На пресс-конференции 10-го заседания Совета ассоциации между Украиной и ЕС Комиссар Кос сказала: "Относительно автономных торговых мер: мы сейчас будем много говорить о том, какие есть возможности. Но наверняка Европейская Комиссия предложит решение до завершения действия автономных торговых мер", - рассказали УНИАН в Европейской комиссии.

"Торговый безвиз": что известно

Ранее украинские СМИ со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщили, что Еврокомиссия не будет продолжать "торговый безвиз" с Украиной после 5 июня, что фактически будет означать возвращение торговли между Украиной и ЕС к довоенным условиям.

При этом отмечается, что позже будут внесены изменения в условия зоны свободной торговли между Украиной и ЕС в рамках Соглашения об ассоциации. Добавляется, что для определенных категорий украинских товаров могут остаться преференции - в частности для стали.

"Торговый безвиз" (или автономные торговые меры) между Украиной и ЕС был впервые введен 4 июня 2022 года для поддержки украинской экономики на фоне российской агрессии и предусматривал временную отмену пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС. 25 мая 2023 года Совет ЕС продлил это решение на год. И затем, 13 мая 2024 года - еще на год, до 5 июня 2025 года, однако на этот раз с учетом некоторых ограничений по аграрной продукции для защиты европейских фермеров, которые протестовали против дешевого украинского зерна.

Торговля Украины с ЕС

Торговые преференции позволили украинской экономике удержаться на плаву в сложные времена морской блокады и превратили ЕС в главного торгового партнера Украины.

По данным Министерства экономики, в 2024 году удельный вес торговли товарами с ЕС составил почти 54% от общего объема торговли Украины, в 2023-м - 56%. Выручка от экспорта в ЕС по результатам 2024 года выросла на 16,1% - до 24,8 миллиардов долларов.

Как сообщал торговый представитель Украины, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, в 2024 году больше всего украинских товаров среди европейских стран закупили Польша, Испания, Германия, Нидерланды и Италия.

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