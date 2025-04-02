Это одна из ключевых программ Европейского Союза, призванная помочь Украине успешно завершить процесс вступления и подготовиться к членству в ЕС.

Европейский Союз, Дания, Литва и Швеция запустили Программу Ukraine2EU для поддержки европейской интеграции Украины.

Как говорится в сообщении Представительства Евросоюза в Украине, программа Ukraine2EU рассчитана на три года и имеет бюджет в 16,7 млн евро.

В частности, 1 апреля состоялся официальный запуск флагманской программы Европейского Союза и государств-членов ЕС Ukraine2EU - Программы поддержки интеграции Украины в ЕС. Она направлена на помощь Украине в подготовке к членству в ЕС путем предоставления стратегической и экспертной поддержки украинским органам власти, которые отвечают за внедрение необходимых реформ.

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"Несмотря на жестокую агрессию России, Украина внедряет смелые реформы и уверенно движется к членству в ЕС. Европа полностью поддерживает этот решительный и трансформационный путь. Программа Ukraine2EU поможет привлечь лучшую экспертизу государств-членов ЕС, чтобы обеспечить Украине необходимую поддержку на пути к европейскому будущему", - отметила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коц.

Отмечается, что эта программа является ключевым механизмом поддержки украинской власти в сложном процессе вступления в ЕС и реализации необходимых реформ. Используя опыт стран-членов ЕС, Программа будет помогать Украине пройти все необходимые этапы на пути к членству.

"Благодаря программе Ukraine2EU мы укрепляем институциональную способность Украины и обеспечиваем стабильный прогресс в направлении европейской интеграции", - отметила посол ЕС в Украине Екатерина Матернова.

Программой предусмотрено предоставление стратегической поддержки ключевым украинским органам власти, в частности Офису вице-премьер-министра - министра юстиции Украины, Правительственному офису по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Верховной Раде Украины, а также украинским общественным организациям, способствующим этим усилиям.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина уверена, что запуск этой программы позволит Украине достичь ключевой стратегической цели и стать полноправным членом европейской семьи в кратчайшие сроки.

Министр по европейским делам Дании Мари Бьерре убеждена, что чем быстрее Украина станет членом ЕС, тем сильнее и стабильнее будет весь европейский континент.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Как сообщал УНИАН, в феврале президент Литвы Гитанас Науседа призвал ускорить вступление Украины в Европейский Союз и предложил соответствующую дату для вступления - 1 января 2030 года. Он призвал сделать путь Украины в ЕС неотвратимым.

В то же время, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что процесс приобретения членства в ЕС всегда неизменно учитывает достижения и заслуги. В частности, надо выполнить определенные условия и воплотить реформы. По ее словам, в ЕС не устанавливают четких дат для будущего вступления, но если украинцы продолжат реформирование страны с неизменной скоростью и качеством, тогда возможно, завершение подготовки к вступлению произойдет раньше, чем в 2030 году.

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