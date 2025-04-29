Для осуществления деятельности через онлайн-платформу необходимо будет открыть отдельный счет.

Кабинет министров одобрил законопроект по внедрению международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Он предусматривает налогообложение доходов, полученных от деятельности на цифровых платформах вроде Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka и тому подобное. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

По его словам, законопроект направлен на введение в Украине международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Он также имеет целью гармонизацию национального налогового законодательства с правом ЕС, что будет способствовать выполнению международных обязательств Украины как страны-кандидата на членство в ЕС.

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал сравнительную таблицу к законопроекту, в котором указано, что оператор цифровой платформы является налоговым агентом продавца по налогу на доходы физических лиц.

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Под налогообложение подпадают следующие виды деятельности:

предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и мест для парковки;

личные услуги;

продажа товаров;

предоставление в аренду транспортных средств.

Для осуществления деятельности через онлайн-платформу и получения соответствующих доходов необходимо будет открыть отдельный счет. Согласно тексту законопроекта, контролирующие органы смогут получать от банков информацию об операциях по счетам продавцов таких платформ.

Непредставление оператором платформ отчета о доходах подотчетных продавцов влечет за собой наложение штрафа в 100 размеров минимальной заработной платы.

Налогообложение доходов с онлайн-платформ

Ранее УНИАН писал об опубликованном Министерством финансов законопроекте по налогообложению доходов, полученных на онлайн-платформах.

Согласно законопроекту, для физических лиц, которые продают товары или услуги через цифровые платформы, предлагается ввести льготное налогообложение в размере 5% и военный сбор (тоже 5%).

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