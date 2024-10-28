Комендантский час длится с 00:00 до 05:00 утра.

Во Львове разрешили возобновить работу сервисов такси в ночное время. В городе запустят пилотный проект для вызова авто через сервисы Bolt и Uklon во время комендантского часа. Об этом во время брифинга сообщил руководитель аппарата Львовской областной государственной администрации Тарас Грень.

По его словам, для пребывания во время комендантского часа во Львове нужен пропуск, который можно получить в комендатуре. Такой пропуск, а также обновленные военно-учетные документы должны иметь все водители сервисов, которые будут работать в ночное время.

При этом руководитель аппарата Львовской ОГА пояснил, что пропуск не будет требоваться у тех пассажиров, кто передвигается по городу при крайней необходимости. Планируется после согласования всех процедур с комендатурой реализовать проект вызова такси во время комендантского часа, который длится с 00:00 до 05:00 утра, во Львове до конца недели.

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