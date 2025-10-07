Скачки тарифов на такси во время тревог связаны с увеличением транспортного спроса.

Во время воздушных тревог в Киеве стоимость поездок на такси резко возрастает, иногда в разы, что вызывает возмущение среди жителей столицы. Экономическая причина проста: из-за остановки движения всего наземного метро во время воздушных атак спрос на поездки растет, а количество доступного транспорта уменьшается.

Экономист Олег Пендзин рассказал УНИАН, что регулировать эти наценки на государственном уровне, несмотря на призывы некоторых жителей столицы, невозможно, поскольку услуги такси не относятся к социально значимым потребностям:

"Общественный транспорт во время тревог продолжает курсировать и не повышает цены. Государство обеспечивает перевозки обычным коммунальным транспортом, который ездит во время тревоги. Такси - это роскошь. Пользуйтесь альтернативным транспортом"

По его словам, любые попытки законодательно ограничить тарифы на такси во время тревог обречены на провал.

"Представьте ситуацию, что государство вводит ограничения, а таксисты говорят: мы рискуем, почему должны ехать по обычным тарифам? Ну, за риск надо доплачивать. Вы же не сможете заставить человека предоставлять услуги. Это добровольное дело, он не обязан предоставлять услуги", - пояснил Пендзин.

Экономист также добавил, что любые попытки государственного регулирования цен на рынке услуг такси неизбежно повлекут судебные иски, поэтому, по его мнению, "это бесперспективное направление".

Как формируются цены на такси

В свою очередь, инженер и транспортный эксперт Дмитрий Беспалов в комментарии УНИАН пояснил, что популярные сервисы вроде Bolt, Uber или Uklon - это не классические такси, а так называемые райдшеринговые платформы (то есть сервисы совместных поездок). Они не имеют фиксированных тарифов, а автоматически определяют стоимость поездки в зависимости от спроса и предложения.

"Такие сервисы рассчитывают тариф, исходя из количества доступных авто, количества людей, которые хотят ехать, и времени в пути. Эта формула коммерческая тайна, и ни один сервис ее не раскроет, чтобы мы могли посмотреть. Более того, я не думаю, что она статична. Я думаю, что они вносят в нее определенные изменения, учитывая дополнительные факторы: погоду, какие-то события или праздники, состояние авто и тому подобное. То есть, скорее всего, переменных и коэффициентов в этой формуле должно быть много", - сказал транспортный эксперт.

Беспалов добавляет, что скачки тарифов во время тревог связаны прежде всего с увеличением транспортного спроса, а также такими факторами, как увеличение пробок и общим хаосом в движении.

Почему тревога создает транспортный хаос

Беспалов объяснил, почему во время пробок цены сразу летят вверх:

Когда в городе увеличиваются пробки, каждая машина становится менее эффективной. То есть, если с умеренным трафиком одна машина может выполнить условно три перевозки за один час, то в условиях пробок - только одну. Соответственно, падает предложение, а спрос увеличивается.

По словам эксперта, фундаментальная проблема столицы - перегрузка транспортной системы.

"Когда транспортная система работает на грани или вне пропускной способности, то любая чрезвычайная ситуация ее просто парализует. Это как раз ситуация Киева. Может буквально несколько случайных событий произойти, и это все просто "валит" все транспортные показатели: сильно увеличивается время в пути, количество пробок и ДТП, падает эффективность перевозок", - пояснил Беспалов.

Он отмечает, что решить проблему можно только через развитие общественного транспорта.

"С этим можно бороться развитием альтернативных частному авто видов транспорта. Например, если бы у Киева была развита позиция общественного транспорта, причем между правым и левым берегом в том числе, чтобы метро не останавливалось, это могло бы сильно повлиять на тарифы. Кстати, сейчас коммунальный наземный транспорт (кроме метро, - УНИАН) не останавливается во время воздушной тревоги. Тарифы могли бы быть намного больше, если бы он останавливался. Потому что одновременно возникает взрывной спрос", - отметил Беспалов.

По его словам, чтобы тарифы оставались стабильными даже во время тревог, должны быть неизменными три фактора: спрос, количество автомобилей и уровень пробок. Но это возможно только тогда, когда есть альтернатива в виде развитой сети общественного транспорта.

"В Варшаве, например, трамваи ходят с интервалом ориентировочно в 40 секунд. Соответственно, такая сеть способна "переварить" даже взрывной спрос. Также велосипедная инфраструктура этому противодействует, но, конечно, в зимнее время хуже чем летом. То есть на самом деле, чтобы с этим бороться, просто нужно нормально делать транспортное планирование, иметь резерв ведущей способности на общественном транспорте и развивать систему индивидуального транспорта", - добавил эксперт.

