Бензин стремительно дорожает: службы такси ответили, повысят ли стоимость поездок

Компании в настоящее время внимательно следят за ситуацией на рынке топлива.

На фоне стремительного роста цен на бензин в Украине растет себестоимость всех перевозок, в том числе и такси. УНИАН выяснил у представителей популярных сервисов Bolt и Uklon, намерены ли они повышать тарифы для пассажиров.

В сервисе Bolt отметили, что внимательно следят за ценой топлива. И пока стремительное подорожание бензина не нашло своего отражения в текущих тарифах.

"Наша система динамического ценообразования прежде всего реагирует на баланс спроса и предложения в конкретный момент времени и конкретном месте, а не на отдельные внешние факторы", - рассказал генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик в комментарии УНИАН.

Видео дня

Впрочем, если рост цифр на стелах АЗС будет продолжительным, то стоимость поездок будет пересматриваться.

"Мы понимаем, что существенный и длительный рост стоимости топлива неизбежно повлияет на экономику поездок. Все будет зависеть от дальнейшей динамики цен на топливо и общей ситуации на рынке. Если рост стоимости топлива будет существенным и длительным, это может повлиять на экономику поездок и, соответственно, на средний уровень тарифов", - добавил Павлик.

В компании отмечают, что поездки должны быть экономически обоснованными для водителей, чтобы сервис оставался доступным. Однако система ценообразования учитывает много факторов, поэтому спрогнозировать конкретный процент повышения тарифов пока сложно.

"Сейчас сложно прогнозировать конкретные цифры возможного роста... Ключевыми факторами изменения стоимости поездок всегда остаются внешние обстоятельства, которые влияют на количество активных водителей в определенное время и в конкретной локации, а также на количество пассажиров, которые одновременно заказывают поездки. Именно соотношение этих показателей формирует конечную цену", - подытоживают в Bolt.

В свою очередь, в Uklon ответили УНИАН, что тоже будут реагировать на текущий рост цен на топливо и соответствующие прогнозы экспертов. Однако они тоже не могут спрогнозировать точный процент подорожания собственных услуг.

"Мы следим за ситуацией, прогнозами экспертов и официальными комментариями представителей власти и будем реагировать соответственно. Также анализируем обращения водителей-партнеров в службу поддержки. Сейчас очень рано говорить о каких-либо изменениях в финальной цене для пользователей", - говорит Chief Ride-hailing Officer Uklon Елена Орлова.

Она добавляет, что компания работает по принципу динамического ценообразования.

"Это автоматизированная математическая модель, которая в режиме реального времени анализирует различные параметры, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке. В то же время на баланс спроса и предложения могут влиять различные факторы, например, время суток, погодные условия, ситуация с общественным транспортом, дорожные работы, сбои или пиковые нагрузки (например, после временного прекращения работы метро) и т.д.", - подытожила представительница Uklon.

Цены на топливо в Украине - последние новости

2 марта Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. При этом Корпус стражей исламской революции в тот же день сообщил об атаке на нефтяной танкер, который "пытался пройти через него". Перекрытие пролива отразилось на рынке - цены на "черное золото" и топливо начали расти по всему миру, в том числе и в Украине.

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин считает, что цены на бензин и дизель на украинских АЗС будут только расти в течение следующей недели, если только США вдруг не объявят о полноценном возобновлении судоходства по Ормузскому проливу.

При этом он считает, что в Украине потенциально возможен небольшой дефицит топлива ближе к концу марта, поскольку один из главных поставщиков топлива - польский концерн Orlen, а также Германия заявили об уменьшении поставок.

Вас также могут заинтересовать новости: