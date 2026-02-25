Водителям приготовиться: в Киеве временно ограничат движение по ряду мостов

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута в столице.

В Киеве 26 и 27 февраля частично ограничат движение по ряду мостов и путепроводов. В эти дни будут ремонтировать аварийные участки дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что во время работ транспортное движение будет ограничено частично и поэтапно. В случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут быть изменены.

Так 26 февраля ремонтные работы будут проводиться на Северном мосту, путепроводе на ул. Киото, Воздухофлотском путепроводе через железнодорожные пути на проспекте Воздушных Сил, путепроводе на пересечении проспектов Воздушных Сил и Брестского, мосту через р. Лыбидь на проспекте Воздушных Сил.

При этом 27 февраля ремонтные работы будут проводиться на путепроводе через трамвайные пути на Большой Кольцевой дороге и на мосту им. Е.О. Патона.

Киевлян просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

С 26 февраля в столице частично возобновит свою работу электротранспорт - на правом берегу столицы после длительной паузы будет курсировать ряд троллейбусов и трамваев.

16 февраля сообщалось о транспортном коллапсе в столице. Тогда в Киеве из-за снега и гололеда на дорогах образовывались пробки, особенно сложная ситуация была на спусках и подъемах. В столице тогда было много ДТП, а автомобили сползали на льду.

