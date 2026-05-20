Бензин дорожает на АЗС: как изменились цены на топливо в Украине за неделю

Аналитики ожидают дальнейшего роста цен на этот вид топлива.

Средние цены на бензин марки А-95 на АЗС за период с 12 по 19 мая выросли на 1,19 грн/л – до 74,73 грн/л. В то же время дизельное топливо и автогаз, напротив, подешевели на 46 и 86 копеек соответственно, сообщает профильный портал enkorr со ссылкой на данные мониторинга консалтинговой компании "А-95".

По данным журналистов, с начала мая 95-й бензин подорожал на 2,37 грн/л. Зато ценники на дизельное топливо и автогаз "похудели" на 75 коп/л и 1,13 грн/л соответственно. Падению цен на дизель способствовало его удешевление в Европе. Журналисты отмечают, что высокая конкуренция заставляет операторов возвращать докризисные сервисы на этот вид топлива и переносить скидки лояльности на стеллажи.

Основной причиной роста стоимости 95-го бензина участники рынка называют повышение европейских котировок на топливо, которые после падения 7 мая прибавили 127 долл./т, или 5,10 грн/л.

Это, в свою очередь, привело к росту оптовых цен на бензин. В частности, по состоянию на 19 мая на юге Украины 95-й торговался в пределах 69-69,50 грн/л, тогда как еще неделю назад стоил 66,50 грн/л. На Западе, в Волынской и Львовской областях, цены выросли до 70,50-73,25 грн/л по сравнению с 67,42-69,30 грн/л неделей ранее.

Однако, по словам одного из операторов, с которым журналисты общались на условиях анонимности, на рынке оставалось больше дешевого топлива, что в сочетании с ценовой политикой "Укрнафты" сдерживало рост цен на АЗС.

"Но после шагов государственной сети (повышение цен на бензин А-95, – УНИАН) и последующего исчезновения более дешевого топлива ситуация изменилась… Цены реагируют на котировки, ажиотажной составляющей пока нет", – отметил собеседник издания.

Динамика цен на АЗС

На прошлой неделе ОККО и WOG в два этапа увеличили стоимость бензина марки А-95 на 2 грн/л – до рекордных 79,90 грн/л. Таким образом, в мае стоимость топлива в указанных сетях выросла уже на 4 гривни за литр.

SOCAR, UKRNAFTA и UPG увеличили стоимость бензина на 1 грн/л, с начала мая – на 3 грн/л. Стоимость 95-го на SOCAR выросла до 77,90 грн/л. На UKRNAFTA бензин подорожал до 72,90 грн/л.

В большинстве упомянутых сетей, кроме UPG, цены на дизельное топливо остались стабильными. Сеть снизила цену на дизельное топливо на 1 грн/л – до 85,90 грн/л.

На 2-3 грн/л на прошлой неделе подорожал бензин и на станциях Chipo, Marshal, "Маркет", "Олас" и Green Wave. В то же время в сети "Параллель" цены на бензин на прошлой неделе упали на 2 грн/л – до 70,93 грн/л.

Издание прогнозирует, что рост цен на бензин в ближайшее время продолжится из-за его подорожания на мировом рынке. При этом стоимость дизельного топлива, скорее всего, будет оставаться относительно стабильной, пока текущая конъюнктура внешнего рынка будет позволять операторам сохранять приемлемый уровень рентабельности. В то же время сжиженный газ будет постепенно дешеветь, с учетом темпов реализации и чувствительности спроса к изменениям розничных цен.

