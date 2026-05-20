'ПриватБанк' снизил цены на валюту: актуальный курс доллара и евро на среду

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,44 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 20 мая, снизился на 3 копейки и составляет 44,37 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 25 копеек и составляет 51,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,77 гривни, а евро – по курсу 50,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался на прежнем уровне и составляет 44,44 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 26 копеек – до 51,55 гривни.

Национальный банк Украины установил на 20 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 44,15 гривни за доллар, таким образом украинская валюта выросла на 1 копейку.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,30 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта укрепилась на 11 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 1 копейку и составляет 44,39 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,88 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 51,75 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,00 гривни за евро.

