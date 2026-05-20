На прошлой неделе Владимир Путин решил лично заняться экономикой в РФ. Сразу после праздников пресс-секретарь президента объявил, что "Путин лично займется экономикой". В тот же день был сделан мощный шаг российского диктатора, который принял у себя министра Минэкономразвития Максима Решетникова. Тот по форме доложил, что в марте текущего года уже был рост, а инвестиции начнут расти уже с 2027 года.

С одной стороны, создается впечатление, что товарищ Решетников не выйдет "собственными силами" из своего окна еще в течение некоторого времени, поскольку ублажил российского диктатора данными о том, что Российская Федерация обогнала США по темпам роста ВВП на душу населения в 2025 году.

Правда, он не уточнил, что это произошло из-за укрепления рубля, а также не уточнил, как распределялся этот ВВП в России. То есть, со стороны, с позиции профессиональных экономистов, это выглядело как игра в косточки с Путиным. Поэтому, с другой стороны, у товарища Решетникова все еще есть неплохие шансы покинуть федеральное правительство не по собственному желанию.

О скромном параде 9 мая в Москве все уже начали забывать, а вот экономический кризис после праздников в РФ продолжает о себе напоминать:

в апреле в РФ сократился выпуск готового проката на 8,1% в годовом исчислении;

Минэкономразвития РФ снизило прогноз роста ВВП в 2026 году до 0,4%, но при этом Минфин все еще отказывается пересматривать план по дефициту;

совет директоров "Русагро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год;

продажи российской дорожно-строительной техники в первом квартале 2026 года упали вдвое (все логично: России хорошие дороги не нужны);

Минпромторг наконец официально признал, что гражданские сектора промышленности находятся под давлением снижения экономики;

профицит внешней торговли РФ в январе-марте снизился на 18% (второй квартал для России будет лучше, но пока наблюдается снижение притока валюты в первом квартале: часть валюты в марте снова застряла в Индии);

и, в качестве итога иллюстрации очередной неудачной недели для российской экономики: индекс МосБорсы в минувшую пятницу откатился до 2630 пунктов (уже вторую неделю он пытается преодолеть отметку в 2700 пунктов, и никак не получается).

Однако, когда после публичного позора на параде Путин заговорил об экономике, он упомянул, что с 2021 года промышленное производство в Российской Федерации выросло аж на 12%.

И здесь интересный период анализа – 2021–2025 годы. Ведь в этом периоде скрыто несколько провалов. Просто через призму пятилетки эти провалы не видны.

Еще через день диктатор похвалил правительство РФ, заявив, что именно благодаря его мерам произошло улучшение. Хотя едва заметный импульс произошел, скорее, благодаря росту цен на нефть, а не гениальности российского правительства.

Всю прошлую неделю террорист номер один на планете убеждал себя и окружающих, что с экономикой РФ все в порядке. Но…

В конце недели произошел настоящий скандал. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин возмутился на министра Минэкономразвития Максима Решетникова, который недавно был у диктатора, и пообещал поднять коммунальные тарифы на 33% за четыре года. Теперь ждем дуэли в парламенте, где Володин и Решетников будут "перестреливаться" аргументами о подорожании…

Как говорится, болеем за "обе команды".