Победительница 'Холостяка' умилила сеть новыми кадрами с крохотной дочкой

Малышке скоро исполнится месяц.

Победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", блогер Инна Белень, которая в конце апреля впервые стала мамой, растрогала сеть милым видео с мужем и маленькой дочкой Кирой.

Ролик она опубликовала в своем Instagram, коротко подписав:

"Мы создали любовь".

Пользователи в комментариях не скупились на комплименты. Многие из них делились мнением, на кого похожа девочка:

"Такая красавица. Папина, очень похожая на папу, будет счастлива 100%", "Мне кажется, что в вашей семье все похожи друг на друга, даже собачка", "Кирочка так похожа на папу! Действительно вы сотворили любовь!", "Папина дочка", "А мне на Инну похожа, пусть счастливая дочь растет", "Вроде еще месяца нет, но уже так подросла", "Какая милота", "Как я радуюсь за вас. Очень милое видео".

Напомним, на днях Инна Белень рассказала о трудностях материнства и призналась, что у нее были сложные роды.

"Я родила сама, хотя ехали уже на стимуляцию. Это не история, а целый сюжет для кино.... "Ваня с нами все время. У меня была температура, и после родов он был с манюней. Я просто проваливалась в сон. Я плохо помню половину всего после родов. Я дала организму время прийти в себя, а Ваня адаптировал манюню к первому времени извне. Такой негласный тандем получился", - отмечала она ранее.

