В мире набирают популярность путешествия 'для переживания горя'

Все больше путешественников по всему миру бронируют поездки, посвященные переживанию горя, чтобы справиться с утратой, травмой и душевной болью вдали от повседневной жизни.
Как отмечается в материале Euronews Travel, если раньше люди предпочитали переживать горе тихо, часто в одиночестве, то теперь многие превращают утрату в совместный опыт, участвуя в ретритах, целительных практиках и даже круизах для скорбящих, призванных помочь пережить душевную боль, травму и смерть в коллективной обстановке.
Согласно прогнозам Global Wellness Institute от 2025 года, мировой рынок консультаций по вопросам переживания горя вырастет до 4,52 млрд долларов к 2029 году с 2,73 млрд долларов в 2022 году. Этот рост в организации объясняют "растущим принятием проблем психического здоровья в целом и связанных с горем проблем в частности".
Среди прочих, подобные услуги туристам предлагают специализированные центры в городе Мистра (Греция), на острове Ре (Франция), в городе Гранада (Испания), в графстве Сомерсет (Великобритания) и в округе Трелони (Ямайка).
Другие новые необычные туристические тренды
Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в последнее время туристы все чаще выбирают путешествия в так называемые "мертвые зоны", где можно полностью отключиться от внешнего мира.
Также в мире все большую популярность набирает так называемый grocery tourism, подразумевающий поездки в другие страны с целью покупок продуктов в местных супермаркетах.
