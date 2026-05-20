Трамп ответил, говорил ли ему Си, что Путин 'пожалеет' о вторжении в Украину

Трамп публично опровергает сообщения о том, что лидер Китая делал подобные заявления во время недавнего саммита в Пекине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин якобы не говорил ему о том, что правитель России Владимир Путин может "пожалеть" о вторжении в Украину.

"Си никогда этого не говорил", – заявил Трамп журналистам в Белом доме, комментируя соответствующие сообщения, цитирует Bloomberg.

Ранее издание Financial Times писало, что во время переговоров в Пекине Си Цзиньпин якобы предположил, что Путин может в конечном итоге пожалеть о войне против Украины. Информация основывалась на неназванных источниках, знакомых с оценками американской стороны относительно содержания переговоров.

Во время встреч с бывшим президентом США Джо Байденом лидер Китая не высказывал своего мнения о Путине и его войне против Украины, добавило издание.

В ответ Пекин также опроверг эти сообщения. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что публикация "явно выдумана и не имеет никаких фактических оснований".

Несмотря на опровержение, тема переговоров между США и Китаем остается в центре внимания на фоне войны России против Украины и усиленной экономической зависимости Москвы от Пекина в условиях западных санкций.

