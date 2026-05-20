Кабмин совместно с Всемирным банком и международными партнерами готовит стратегию 'Экономика будущего', - Свириденко

Кабинет Министров совместно с международными партнерами и на основе аналитических данных Всемирного банка работает над созданием стратегии "Экономика будущего" для Украины. Об этом говорится в сообщении премьер-министра Юлии Свириденко.

"В основу этой стратегии заложены правила ЕС – прежде всего построение конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной экономики с сильными институтами и динамичным развитием частного сектора. Речь идет о развитии оборонных технологий, энергетики, аграрного сектора, транспорта, машиностроения, ИТ и критически важных минералов", – сообщила премьер-министр.

Стратегия предусматривает повышение средних темпов роста ВВП до 6% в год, производительности труда – с нынешних 1,3% до 5%, а доли инвестиций в ВВП – с довоенных 16% до 24–30% ежегодно.

Правительство представило проект "Экономики будущего" и путь его реализации участникам международного консультативного бизнес-совета, заседание которого состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

Премьер-министр сообщила, что на URC2026 в Гданьске партнерам будут представлены флагманские инвестиционные проекты.

Накануне президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку комплексной экономической стратегии.

"Нужны именно такие шаги, которые обеспечат Украине более высокий экономический рост и позволят создать больше возможностей для того, чтобы наши люди оставались в нашей стране и создавали рабочие места в Украине", – сообщил президент.

