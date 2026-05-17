Европа усиливает тревогу из-за ИГИЛ, Ирана и российских экс-военных

ЕС предупредили о новой террористической угрозе со стороны Ирана и российских ветеранов.

В Европейском союзе усиливаются опасения по поводу роста террористической угрозы на фоне конфликта вокруг Ирана, активности исламистских группировок и последствий войны России против Украины. Об этом говорится в закрытом докладе Совета ЕС, который оказался в распоряжении журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Согласно документу, уровень террористической угрозы в Европе остается высоким, а наибольшую обеспокоенность у спецслужб продолжает вызывать исламский экстремизм. В Брюсселе считают, что эскалация вокруг Ирана может привести к активизации проиранских сетей и "спящих ячеек" в европейских странах, особенно там, где проживают крупные еврейские и мусульманские общины.

В докладе отдельно упоминается Афганистан. Европейские чиновники называют филиал "Исламского государства" – ИГИЛ-Хорасан – одной из главных внешних угроз для Европы. Особое внимание вызывает интернет-пропаганда, направленная на подростков и молодежь через Telegram, TikTok и другие платформы.

Одной из новых тенденций ЕС считает радикализацию несовершеннолетних. В документе говорится, что экстремистские группы все чаще вербуют подростков в возрасте от 12 лет через соцсети и мессенджеры. В ответ Брюссель рассматривает меры по ограничению алгоритмов, продвигающих подобный контент.

В числе рисков также названы последствия войны в Украине. Хотя в ЕС считают, что прямое влияние войны на террористическую активность пока ограничено, чиновники опасаются распространения оружия и возвращения с фронта радикализированных российских участников боевых действий.

Особое беспокойство вызывает возможное проникновение в Европу бывших российских военных и наемников. В Брюсселе опасаются их участия в преступной деятельности и актах насилия. По данным ЕС, Россия могла привлечь к войне около 180 тысяч заключенных. На этом фоне Евросоюз готовит предложение о запрете въезда в Шенгенскую зону для части бывших российских комбатантов.

Доклад также отмечает изменение характера террористической угрозы: вместо крупных организованных сетей все чаще действуют одиночки, использующие простые средства – ножи, автомобили, самодельные взрывные устройства и огнестрельное оружие.

Ситуация в Иране - последние события

Следует отметить, Тегеран выдвинул американской стороне пять предварительных условий по укреплению доверия для начала второго раунда переговоров. Таким образом Иран отреагировал на 14-пунктное предложение США. Заявленные Ираном предварительные условия являются минимальными гарантиями укрепления доверия для начала любых переговоров с США.

Вскоре после этого издание NBC New сообщило со ссылкой на американских чиновников, что США рассматривают новое название для противостояния с Ираном - Sledgehammer ("Кувалда"). Такой вариант возможен при условии, если текущее перемирие будет нарушено и президент Дональд Трамп решит возобновить масштабные боевые действия. Прежнее название операции против Ирана - Epic Fury ("Эпическая ярость").

