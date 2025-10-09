ТР-301 представляет собой облегченный на полтонны советский Ан-2, который взлетел в 1947 году.

Под российским Ейском начались испытания гражданского самолета ТР-301/117, который представляет собой модифицированный Ан-2, больше известный как "кукурузник". Об этом сообщают российские паблики.

Первый полет был выполнен в минувшую среду, 1 октября. Он длился 10 минут и прошел успешно. В ходе полета была проверена работа всех бортовых систем.

Сам самолет создала производственно-конструкторская компания "Технорегион", известная своими работами по созданию облегченных и ремоторизированных вариантов Ан-2. Машину оснастили переделанным в турбовинтовой турбовальный двигатель ТВ2-117 от вертолета Ми-8Т.

Базовый ТР-301 - это облегченный на полтонны советский Ан-2, с которого сняли нижнее крыло, а верхнее подкрепили трубчатыми подкосами. Определенное количество Ан-2, переделанные "Технорегионом" в высокопланы типа ТР-301 сейчас эксплуатируются российскими авиакомпаниями и частными заказчиками.

Некоторые из них получили чешские двигатели М601 от самолета L-410. Также россияне экспериментировали с установкой двух вертолетных двигателей ГТД-350 от Ми-2, но это направление признали неудачным из-за того, что мощность силовой установки оказалась недостаточной.

Отметим, что советский Ан-2 совершил первый полет в далеком 1947 году. В том же году началась его эксплуатация. Общее количество построенных машин оценивается в 18 тысяч единиц.

Провальный российский "Байкал"

Россияне создали совершенно новый самолет на замену Ан-2. Он получил название ЛМС-901 "Байкал". Несмотря на вливание средств, на сегодня проект не имеет почти никаких практических результатов. Россияне в этом году заявили, что работа над новинкой зашла в тупик, ведь проектировщики допустили ошибки, из-за которых самолет "нужно собирать заново".

Впрочем, недавно стало известно, что проект все еще "жив". Более того - РФ якобы хочет закупить 50 новых "Байкалов". Передача машин в состав компаний, входящих в альянс "Аэрохимфлота", запланирована на 2027-2031 годы.

