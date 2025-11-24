Марк Рубио говорит, что достичь принятия решения можно в разумный срок, но не обязательно в четверг.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что установленный президентом Дональдом Трампом срок до четверга, в течение которого Украина должна принять мирное предложение США, является гибким, пишет CNN.

Однако он уточнил, что американская администрация хочет сохранить темп принятия решений и достичь цели в "разумный срок".

"Мы хотим решить этот вопрос как можно скорее. Конечно, мы бы хотели, чтобы это произошло до четверга. Мы действительно продвинулись вперед, поэтому я очень оптимистично настроен, что мы достигнем цели в очень разумный срок - очень скоро. Будь то четверг, или пятница, или среда, или понедельник на следующей неделе, мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее, потому что люди гибнут", - сказал Рубио по результатам переговоров в Женеве в воскресенье.

Рубио отметил, что США признают, что Украина нуждается в гарантиях безопасности как части мирного предложения, но он не вдался в подробности того, что обсуждалось.

"Я думаю, что мы все признаем, что для окончательного завершения этой войны Украине нужно чувствовать себя в безопасности и быть уверенной, что она никогда больше не будет захвачена или атакована", - сказал Рубио.

Кроме того Рубио назвал "возможным" телефонный разговор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого обсуждали бы соглашение. Однако он отметил, что не уверен в этом.

Как проходят переговоры по "мирному плану"

Напомним, что в Женеве продолжаются переговоры с участием украинской, европейской и американской делегаций.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил об "огромном прогрессе" в переговорах с украинскими чиновниками. По его словам, сложные вопросы по мирному предложению администрации Дональда Трампа между Россией и Украиной "не являются непреодолимыми".

Украина также заявила, что делегации достигли значительного прогресса. Владимир Зеленский сказал, что Украина имеет сигналы, что команда Трампа услышала требования украинской стороны. Он отметил, что главное наработать действенные шаги, которые помогут завершить войну надежным миром и достичь гарантий безопасности.

