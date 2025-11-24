Разумеется, всё зависит от конкретного устройства.

Если вы покупаете новый смартфон, важно заранее проверить, действительно ли он новый. На рынке хватает восстановленных устройств, и сами по себе такие модели не представляют проблемы.

Однако разница между сертифицированным рефабом и телефоном, который кто-то собрал из случайных деталей, огромная. И неприятно переплачивать за устройство, которое уже ремонтировали.

Как понять, что смартфон восстановлен

Первое, на что стоит обратить внимание, - IMEI. Достаточно набрать комбинацию *#06#, затем сверить появившийся номер с тем, что указан в настройках смартфона и на коробке. Несовпадение означает, что аппарат разбирали и меняли компоненты, а значит, он вряд ли является новым.

Полезно проверить и состояние аккумулятора. Если показатель ниже 100%, велика вероятность, что устройство уже использовалось. Даже если батарею меняли в сервисе, такие детали всегда лучше уточнять.

Осмотрите корпус и экран. Лёгкие царапины, небольшие вмятины, следы разборки, неравномерная подсветка или лёгкая пикселизация обычно говорят о ремонте или замене деталей. Даже качественные мастерские не всегда могут полностью скрыть такие следы.

Стоит ли покупать восстановленный смартфон

Восстановленный смартфон может быть удачной покупкой, но только если вы понимаете, кто занимался его восстановлением и какие процедуры выполнялись. Сторонние мастерские работают по разным стандартам, одни действительно проводят диагностику и заменяют детали официальными комплектующими, а другие просто очищают устройство и выдают его за "рефаб".

Проблема в том, что в несертифицированных аппаратах могут стоять неоригинальные запчасти. Иногда такие телефоны скрывают признаки прошлых повреждений или контакта с водой. И если устройство снова выйдет из строя, рассчитывать на поддержку производителя уже не получится, гарантия на такие случаи не распространяется.

