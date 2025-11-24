Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что соглашение будет достигнуто к четвергу, но предположил, что это может занять и больше времени

США и Украина заявили о разработке "обновлённого и доработанного" мирного соглашения для прекращения войны с Россией. При этом в совместном заявлении стороны назвали своё обсуждение "крайне продуктивным" и заявили, что продолжат его в ближайшие дни. Однако, как пишет Reuters, они не предоставили подробностей о множестве вопросов, которые необходимо решить, включая вопрос о том, как гарантировать безопасность Киева от угрозы со стороны России.

"В отдельном заявлении Белый дом сообщил, что новая версия включает усиленные гарантии безопасности, и что украинская делегация заявила, что она "отражает их национальные интересы", - пишет издание.

При этом госсекретарь США Марко Рубио, возглавлявший переговоры, сообщил журналистам в Женеве, что ещё предстоит проработать вопросы, включая роль НАТО, но его команда сузила круг нерешённых проблем мирном плане для Украины, продвигаемом президентом Дональдом Трампом.

Рубио заявил, что Соединенным Штатам все еще нужно время для решения оставшихся вопросов. Он выразил надежду, что соглашение будет достигнуто к четвергу, но предположил, что это может занять и больше времени. В то же время ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен одобрить план до четверга.

При этом, по данным представителя Госдепартамента, Рубио покинул Женеву и отправился обратно в Вашингтон.

Также, по данным источников Reuters, официальные лица США и Украины обсуждают возможность визита Зеленского в США, возможно, уже на этой неделе, для обсуждения мирного плана США с Трампом:

"Главная идея заключается в том, что они обсудят наиболее чувствительные вопросы мирного плана, такие как территориальный вопрос, сообщил один из источников. Точная дата пока не определена".

Мирный план - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в ответ на "мирный план" США, который состоит из 28 пунктов, страны Европы подготовили собственный контрвариант документа. Он состоит из 24 пунктов и этот документ во многих пунктах является более благоприятным для Украины.

Также мы писали, что госсекретарь США Марко Рубио заявил после встречи в Женеве с украинской делегацией, что в "мирный план" Трампа будут внесены определенные изменения. Рубио назвал переговоры "самыми продуктивными и наиболее значимыми" за все время мирного процесса. В то же время, он добавил, что еще есть над чем работать.

