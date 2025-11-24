В США и Европе возникли вопросы относительно реального авторства 28-пунктного плана.

Пока американские и украинские переговорщики работают в Женеве, в Вашингтоне и Европе нарастает путаница вокруг происхождения 28-пунктного мирного плана.

Все больше политиков заявляют: документ может быть не продуктом администрации Дональда Трампа, а фактически российским "списком пожеланий", созданным близким союзником Владимира Путина, пишет Sky News.

"Список пожеланий россиян" или план Вашингтона?

Несколько сенаторов США, которые критикуют подход Трампа к войне в Украине, утверждают, что государственный секретарь Марко Рубио якобы сказал им: план исходит от Москвы.

Видео дня

Сенатор Ангус Кинг заявил, что услышал от Рубио, что это "не план администрации", а "по сути, список желаний россиян".

Республиканец Майк Раундс добавил, что "сначала это выглядело так, будто это написали на русском".

Впрочем, Рубио категорически это отрицал, назвав заявления сенаторов неправильными. Госдеп также заявил, что версия о российском происхождении - "откровенно ложная".

Путаница усиливается: чиновники тоже не знали о плане

Reuters сообщает, что некоторые американские чиновники были удивлены появлением документа. По их словам, план содержал тезисы, которые Рубио ранее отклонял, и Госдеп не знал о его содержании до публикации.

На этом фоне все чаще звучит вопрос, озвученный премьером Польши Дональдом Туском:

"Было бы хорошо точно знать, кто является автором этого плана и где он был создан".

Связь с союзником Путина

Источники Sky News сообщают, что спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и советник Трампа Джаред Кушнер встречались в Майами с Кириллом Дмитриевым - приближенным к Путину и подсанкционным российским деятелем.

Цель - поработать над предложениями для мирного плана. Дмитриев находится в черном списке США с 2022 года.

Однако бывший советник Путина Сергей Марков говорит обратное - якобы план "американский" и является "хорошей основой для переговоров", хотя признает, что Москва воспринимает его положительно.

Реакция Трампа, Зеленского и Конгресса

Сначала Трамп требовал от Украины принять план до четверга, но потом заявил, что документ не окончательный.

Путин, в свою очередь, назвал план "основой для урегулирования".

Зеленский ответил сдержанно: он не отвергает предложения, но "не предаст интересы Украины".

В Конгрессе же звучит жесткая критика. Сенатор Роджер Уикер, республиканец и председатель комитета по вопросам вооруженных сил, заявил:

"Этот так называемый "мирный план" имеет реальные проблемы, и я очень скептически отношусь к тому, что он приведет к миру".

Пока в Женеве продолжаются переговоры, ключевой вопрос остается без ответа: кто на самом деле написал план, который может определить будущее Украины?

Происхождение мирного плана Трампа

Как сообщал УНИАН, противоречивый 28-пунктный "мирный план", который администрация США внезапно выдвинула Украине, был фактически сформирован в тесном сотрудничестве американских и российских неофициальных посредников без участия Киева и союзников, а сам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп узнал о нем уже постфактум, но поддержал, надеясь на политический выигрыш.

По данным Bloomberg, этот план наработали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и его российский коллега Кирилл Дмитриев в октябре во время встречи в Майами, в которой также участвовал и зять Трампа Джаред Кушнер. Последний вместе с Уиткоффом работал над соглашением между Израилем и Газой.

Вас также могут заинтересовать новости: