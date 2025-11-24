Защитники из 118-й отдельной механизированной бригады остановили противника еще до того, как он смог бы добраться до украинских позиций.

118-я отдельная механизированная бригада успешно отразила российский механизированный штурм в Запорожье в направлении Малой Токмачки. Видео обнародовала пресс-служба бригады в Telegram.

В сообщении отмечается, что врага удалось остановить до того, как он смог бы добраться до украинских позиций.

Добавляется, что подразделения 118-й бригады уничтожили танк, МТ-ЛБ и шесть вездеходов "Уланов". Предварительно, противник потерял почти целый взвод живой силы.

В отчете Генерального штаба ВСУ за 22 ноября указывается, что на Ореховском направлении враг совершил три попытки продвинуться вперед на позиции наших подразделений в районах Малой Токмачки, Приморского и Степногорска.

Что известно о новом "Улане" россиян?

"Улан" - это новый легкий двухосный вездеход для перевозки личного состава и грузов, который впервые был показан на выставке "Армия-2024". Как отметили в России, он является альтернативой китайским мотовездеходам Desertcross 1000-3.

Вездеход построен на базе российского внедорожника "Нива" и позиционируется как простая, дешевая и ремонтопригодная техника для войны.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в субботу, 22 ноября, российские оккупационные войска нанесли удары по Запорожью. В результате, в городе есть разрушения и пострадавшие. В частности, враг повредил магазин и близлежащие дома. Сообщалось о по меньшей мере пяти пострадавших.

Также мы писали, что по данным аналитиков DeepState, российские оккупанты в Запорожской области продолжают атаковать позиции украинских военных в районе Приморского. Также они пытаются обойти Степногорск с запада. Ситуация на этом направлении остается сложной, оккупанты по дну Каховского водохранилища диверсионными группами проникают в центральную часть села.

