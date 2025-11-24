Решение относительно визита Зеленского в США будет зависеть от результатов переговоров в Женеве.

Американские и украинские чиновники обсуждают возможность приезда президента Владимира Зеленского в США на этой неделе в рамках предложенного "мирного плана" США, сообщает CBS News.

Издание ссылаясь на нескольких американских и украинских чиновников, знакомых с ходом переговоров рассказало, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы ко Дню благодарения было заключено мирное соглашение.

В то же время, чиновники уточнили, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США будет зависеть от результатов мирных переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября.

Добавляется, что глава Белого дома назвал этот срок гибким и заявил журналистам в субботу, что план "не был его окончательным" предложением.

Государственный секретарь США Марко Рубио, который сейчас находится в Женеве, высоко оценил прогресс в переговорах с группой европейских и украинских чиновников. В то же время, он отметил, что впереди еще много работы.

"Я считаю, что это была очень, очень значимая - я бы сказал, пожалуй, лучшая - встреча и день, которые мы имели до сих пор в этом процессе, начиная с января, когда мы впервые пришли к власти. Но еще есть работа, которую нужно выполнить, и именно этим сейчас будут заниматься наши команды", - добавил Рубио, пообещав предоставить обновленную информацию после дополнительных встреч.

Издание отметило, что руководитель администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отметил значительный прогресс в переговорах с делегацией США.

"Мы достигли значительного прогресса и движемся вперед к справедливому и длительному миру", - сказал он.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, на данный момент нет конкретных планов относительно визита Зеленского. Также он отметил, что не запланировано никаких переговоров с Россией на ее территории.

По словам другого американского чиновника, еще одним возможным результатом переговоров в Женеве может стать поездка министра армии США Дэна Дрисколла в Россию или встреча с российскими чиновниками в другом месте.

Заявления Зеленского относительно "мирного плана" США

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что переговоры в Женеве еще продолжаются и, вероятно, будут продолжаться "фактически до ночи". Однако Зеленский поделился, что уже есть "сигналы", что представители команды Трампа услышали украинцев. По словам президента Украины, в первую очередь, в приоритете стоит гарантированный мир и надежная безопасность.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Россия является инициатором и агрессором в текущей войне против Украины. По его мнению, Россия ведет войну не за расширение территорий, а за "право" Кремля развязывать войны и за "право на покорение" соседей. Поэтому Зеленский заявил, что следует остановить конфликт так, чтобы он не разгорелся снова в будущем.

