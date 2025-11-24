Строительство завода продолжалось с конца 2023 года и было вложено 33 миллиона американских долларов.

Американская компания Raytheon и израильская Rafael официально открыли новый завод в США, который будет заниматься производством перехватчиков для системы "Железный купол", сообщает Breaking Defense.

Издание отмечает, что Израиль разместил заказ на ракеты-перехватчики стоимостью 1,25 млрд долларов, который профинансирован из помощи США. Приводятся данные, что строительство завода продолжалось с конца 2023 года и обе компании вложили в него 33 миллиона долларов США.

Указывается, что объявление о сотрудничестве прозвучало через несколько часов после того, как Министерство обороны Израиля сообщило о "многомиллиардном контракте" с компанией Rafael на поставку новых зенитных ракет Tamir.

Видео дня

"Подписание этого исторического контракта является стратегическим скачком вперед, который существенно усилит наши возможности противовоздушной обороны против противников, которые не прекращают своих попыток угрожать безопасности Израиля", - отметил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Производство оборонной системы Iron Dome происходит за счет финансирования, которое поступает в рамках пакета помощи на 8,7 млрд долларов, который Конгресс США принял в апреле 2024 года. Также в него входит 5,2 млрд долларов на средства ПВО.

Известно, что церемония подписания нового контракта состоялась в Тель-Авиве в штаб-квартире министерства с участием военного атташе США генерал-майора Аарона Дрейка и ключевых израильских оборонных чиновников.

Оружие США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что американские военные провели первые учения по применению ударных дронов Anduril A-600. В частности, они применили эту систему ночью, чем подтвердили ее способность работать в условиях ограниченной видимости. Сообщается, что учения проходили на территории Национального тренировочного центра Форт Ирвин в Калифорнии.

Также мы писали, что в США есть на вооружении самолеты, срок службы которых близится к завершению. Отмечается, что их должны вывести из эксплуатации в течение следующих 5 лет. В частности, речь идет об истребителях F-16 Fighting Falcon, которые используются в Украине. Примечательно, что подготовку пилотов на базе Люк ВВС США на этих самолетах уже не проводят.

Вас также могут заинтересовать новости: