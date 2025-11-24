Россия последовательно отказывается отступать от своих максималистских требований.

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров в Женеве, направленных на то, чтобы убедить Украину принять последние предложения США о прекращении войны с Россией, заявил, что стороны "добились огромного прогресса". Однако, как пишет CNN, есть обоснованные сомнения в том, что сама Россия согласится на это предложение.

По словам Рубио, даже президент Дональд Трамп, который вновь публично раскритиковал украинское руководство за выражение, по его мнению, недостаточной благодарности, теперь "весьма доволен нашими отчётами о достигнутом прогрессе".

Слишком глубокие разногласия

Как отмечает издание, учитывая масштабы глубоких компромиссов, к которым Украину склоняют в общедоступной версии мирных предложений США, предположение о том, что их можно легко преодолеть, звучит неубедительно.

Так, предложение о том, что Украина отдаст ключевые территории в Донбассе, которые Россия не захватила, является красной линией для Киева.

"Предложения США, с которыми ознакомился CNN, предполагают, что этот район станет российской демилитаризованной зоной, в которую кремлёвские войска не согласятся входить. Но отдать приказ украинским военным передать земли, за которые её солдаты сражались и погибали, было бы непросто", - пишет издание.

То же самое касается и предлагаемого ограничения численности Вооружённых сил Украины. Хотя в американском плане максимальная численность установлена ​​на уровне 600 000 человек, европейские официальные лица заявляют, что опасаются, что это сделает страну уязвимой для будущих атак.

Однако в заявлении, опубликованном в воскресенье вечером в Вашингтоне, Белый дом заявил, что украинская сторона считает, что последний проект мирных предложений "отражает интересы национальной безопасности" после ряда изменений и уточнений.

Есть важная проблема

Даже если текущий проект мирного предложения США действительно подходит Украине, весьма вероятно, что он не сработает для России, которая последовательно отказывается отступать от своих максималистских требований, пишет CNN.

И до сих пор Кремль сталкивался с ограниченным давлением со стороны США в этом вопросе.

"В Женеве госсекретарь Рубио неоднократно уклонялся от моих попыток спросить его, ожидают ли США каких-либо существенных уступок не только от Украины, но и от России. Но если Белый дом действительно серьёзно настроен на достижение того, что он сейчас называет "прочным, всеобъемлющим миром" на Украине, то, возможно, лучшим решением будет убедить Кремль пойти на компромисс", - отмечает издание.

Мирный план - последние новости

По результатам переговоров в Женеве госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что ещё предстоит проработать вопросы, включая роль НАТО, но его команда сузила круг нерешённых проблем в мирном плане.

Он выразил надежду, что соглашение будет достигнуто к четвергу, но предположил, что это может занять и больше времени.

Также СМИ пишут, что чиновники США и Украины обсуждают возможность визита Зеленского в США, возможно, уже на этой неделе, для обсуждения мирного плана.

