Европейские лидеры назвали отдельные пункты плана угрозой для безопасности Украины.

В Киеве и европейских столицах на этой неделе растет напряжение: установленный Дональдом Трампом крайний срок для ответа на 28-пунктный мирный план по Украине вызвал дипломатический шок.

Как пишет The Washington Post, предложение, разработанное командой Трампа - вероятно, после консультаций с российскими посредниками - требует от Киева уступок, которые пересекают почти все украинские "красные линии". Впрочем, документы имеет весомые аргументы как "за", так и "против".

Давление на Зеленского и реакция Киева

Документ, переданный в Киев на прошлой неделе, предлагает Украине:

отдать России часть территорий, которые она даже не захватила после вторжения 2022 года;

сократить численность армии;

запретить размещение сил НАТО;

закрепить в Конституции отказ от вступления в Альянс;

сделать это без каких-либо реальных гарантий безопасности Запада.

Президент Владимир Зеленский назвал выбор катастрофическим: либо "потеря достоинства", либо риск потерять ключевого союзника - США.

На фоне давления со стороны Вашингтона европейские столицы пытались укрепить поддержку Украины, в частности на саммите G20.

Скепсис Европы и предостережения относительно безопасности

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа не поддержит никаких ограничений, которые сделают Украину "уязвимой к будущим нападениям". Она подчеркнула: мир должен "остановить убийства", но "не посеять зерна нового конфликта".

ЕС также подтвердил свою приверженность евроинтеграционному курсу Украины.

Терпение Трампа иссякает

Госсек Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прибыли в Женеву, чтобы обсудить изменения в план. После встреч украинские и американские представители заявили об "определенном прогрессе", не раскрывая деталей.

Трамп, впрочем, дает противоречивые сигналы. С одной стороны, он говорит, что документ "не окончательный". С другой - публично давит на Киев.

Умиротворение диктатора

В Киеве документ восприняли болезненно. Один из дипломатов заявил Atlantic:

"Меня тошнит... Мы наблюдаем, как мир разрушается в реальном времени".

Скептичны и представители американского истеблишмента. Бывшая посол США в Украине Бриджит Бринк сравнила предложения с политикой умиротворения Гитлера в 1938 году.

Сенатор Роджер Уикер отметил, что план имеет "реальные проблемы" и может вознаградить "злонамеренное поведение Путина".

Большинство европейских правительств относятся к плану холодно, но есть исключения.

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал к немедленной поддержке инициативы США и даже к прямым переговорам ЕС с Россией.

В Европарламенте тем временем растет влияние пророссийских сил, которые также настаивают на скором завершении войны практически любой ценой.

Украина истощена войной, а Россия - зажата экономическим давлением

На фронте ситуация ухудшается: Покровск в Донецкой области стоит на грани падения. В то же время Киев охвачен коррупционным скандалом, который ослабил позиции Банковой и повлиял на переговорную атмосферу.

Аналитики указывают: обе стороны могут искать выход из изнурительной ситуации. Россия под давлением санкций, Украина - на грани сил.

Действительно ли план Трампа может быть шансом для Киева?

Некоторые эксперты считают, что несмотря на болезненные уступки, в плане может быть "рациональное зерно".

Анатолий Ливен из Института Квинси пишет, что через несколько лет соглашение, которое оставит "три четверти Украины независимыми и обеспечит путь в ЕС", может выглядеть не поражением, а "условной победой".

Мирный план Трампа - главные новости

В Женеве США и Украина заявили о разработке "обновленного и доработанного" мирного соглашения для прекращения войны с Россией. Стороны назвали свое обсуждение "крайне продуктивным" и заявили, что продолжат его в ближайшие дни.

По данным источников, официальные лица США и Украины обсуждают возможность визита Зеленского в США, возможно, уже на этой неделе, для обсуждения мирного плана США с Трампом.

Зато стало известно, что США обвинили Украину в утечке в американскую прессу "негативных деталей" мирного плана Дональда Трампа. Об этом шла речь на переговорах в Женеве, пишет Axios со ссылкой на источники.

