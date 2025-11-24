Есть четыре способа, которые действительно работают.

Если в процессе приготовления еды вы вдруг обнаружите, что пересолили ее – не торопитесь выбрасывать готовое блюдо. Три шеф-повара рассказали порталу simplyrecipes.com о самых действенных способах исправить ситуацию.

1. Добавьте жидкости, чтобы разбавить блюдо.

Если вы приготовили слишком солёный соус или суп, шеф-повар Конор Сиргант предлагает добавить больше жидкости, чтобы уменьшить солёность.

2. Добавьте что-нибудь крахмалистое.

Он также рекомендует добавить нейтральные крахмалистые продукты, например, картофель, макароны или рис, чтобы сбалансировать слишком солёный суп. Крахмалистые ингредиенты впитают часть солёного бульона, перераспределяя соль так, чтобы её было меньше в жидкости и больше в еде. Это поможет супу казаться менее солёным. Кроме того, добавление картофеля в суп сделает его густым и кремообразным.

3. Добавьте немного жира.

Чтобы исправить слишком солёный соус, шеф-повар Марк Хаксолл добавляет жир, например, сливочное масло, сливки или оливковое масло. Жир помогает снизить воспринимаемую солёность соуса, обволакивая язык и притупляя остроту солёного вкуса. Он также добавляет насыщенность, которая уравновешивает и смягчает общий вкус, делая соус более мягким и менее резким.

4. Добавьте кислый ингредиент.

Разработчик рецептов Лоуман Джонсон добавляет лимонный сок или другую кислоту, например, уксус. Кислота помогает сбалансировать вкусы и отвлечь внимание от нёба. Такие ингредиенты, как лимонный сок или уксус, не удаляют соль, но их яркие, пикантные ноты смягчают солёность, делая её менее интенсивной. В результате вкус получается более сбалансированным.

