Превратить документ в нечто приемлемое для Киева и его европейских союзников станет сложной дипломатической задачей.

Превращение "мирного плана" США в нечто более приемлемое для Украины и ее европейских союзников станет огромным дипломатическим предприятием, пишет Financial Times. Издание анализирует, по каким вопросам будет крайне сложно преодолеть разногласия, а по каким найти компромисс может оказаться проще.

Откажется ли Украина от Донецка?

"Это всего лишь пункт 22d в списке, но он вполне мог бы быть первым", - отмечает FT.

Это позволило бы России получить то, чего ее войска не могли добиться с 2014 года. При этом уступка территории, за которую украинцы пролили столько крови, вероятно, будет крайне спорной и дестабилизирующей для Украины, что также послужит интересам Кремля. Десятки тысяч оставшихся украинцев, проживающих на территории, подлежащей передаче, будут вынуждены покинуть свои дома. Это означало бы, что Украина сдаст свой "пояс крепости", состоящий из городов Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка, которые с 2014 года служили оплотом против российских войск.

План США предполагает признание ныне оккупированных территорий "де-факто российскими". На первый взгляд, это более приемлемо для Киева и его европейских союзников, чем формальное признание "де-юре", которое подразумевает возможность изменения границ силой в нарушение принципов международного права:

"Однако, как утверждает Марк Веллер, директор по международному праву Chatham House и, формулировка "де-факто Россия" более выгодна Путину, чем "под фактическим контролем России", как и использование слова "признание".

Получит ли Украина значимые гарантии безопасности?

В плане говорится, что Украина "получит надежные гарантии безопасности", но не содержится никаких конкретных данных, а лишь жестко ограничивает возможности союзников.

При этом Киев по-прежнему с осторожностью относится к расплывчатым обещаниям из-за Будапештского меморандума 1994 года, который предоставил гарантии безопасности от США и Великобритании, но не смог предотвратить российскую военную агрессию в 2014 году и её полномасштабное вторжение в 2022 году, пишет FT:

"За кулисами будут решать, какой может быть реакция Запада, но всё, что не будет содержать конкретных шагов, вероятно, обречено на провал для Киева".

Кому достанутся замороженные активы России?

План США сорвёт предложенную ЕС схему использования замороженных российских активов для привлечения "репарационного" кредита в размере 140 млрд евро для Украины.

В то же время даже при заключении мирного соглашения Украине потребуется огромная бюджетная поддержка со стороны европейских союзников и долгосрочное финансирование подготовки и оснащения вооружённых сил. Большинство столиц ЕС согласны с тем, что репарационный кредит — лучший и самый дешёвый способ предоставления этой помощи.

Нужна ли всеобщая амнистия?

Мирный план предусматривает всеобщую амнистию для обеих сторон конфликта и соглашение об отказе от любых правовых претензий. При этом оправдание России само по себе было бы крайне тяжело для многих украинцев, которые пострадали от смерти, разрушений, изнасилований и похищения детей российскими войсками, отмечается в статье.

Лауреат Нобелевской премии мира от Украины Александра Матвийчук заявила, что всеобщая амнистия и "отсутствие каких-либо негативных последствий агрессии" стали бы "главным разочарованием" в плане США для украинцев.

Это также уничтожило бы правовую основу для репарационного кредита ЕС, считает Юлия Зискина из проукраинской правозащитной организации "Разом". "Если эта сделка будет достигнута, репарационный кредит станет юридически и финансово невозможным", — говорит она.

Следует ли ограничить численность украинской армии?

В принципе, ограничение численности украинской армии 600 000 человек было бы неприемлемым нарушением ее суверенитета. Лидеры ЕС категорически против этого, считая сильную украинскую армию лучшим буфером Европы против российской агрессии, пишет FT:

"Однако сокращение численности на треть от нынешнего уровня все равно оставит Украину значительной и грозной армией — почти вдвое превышающей численность крупнейших сил в ЕС. Это также может позволить демобилизовать часть военнослужащих, которые годами воевали".

Некоторые военные уже высказались против любого сокращения численности украинских вооружённых сил. "Это прямая подготовка к новому вторжению и ослабление Украины до такой степени, что она не сможет подготовиться к отпору", — заявил специалист по коммуникациям в украинской армии Александр Солонко.

Мирный план для Украины

Ранее США и Украина заявили о разработке "обновлённого и доработанного" мирного соглашения для прекращения войны с Россией. Планируется, что на этой неделе президент Владимир Зеленский приедет в США для обсуждения дополнительных деталей.

Тем вермененм Европа представила свой альтернативный план для Украины из 24 пунктов.

