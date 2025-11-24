Вам нужно всего три основных ингредиента для приготовления клюквенного соуса.

Впереди новогодние праздники. Это лучшее время года, ведь оно традиционно связано с обилием готовки и семейных встреч. И хотя кто-то из вас может неплохо разбираться в кулинарии, есть то, что мы в основном покупаем в магазине и никто не готовим самостоятельно — клюквенный соус.

Но в этом году вам твердо стоит решить приготовить его собственноручно и мы вам поможем. Чтобы не ударить в грязь лицом перед семьей и сохранить репутацию хорошей хозяйки, Simply Recipes обратилось к семи поварам и кулинарным экспертам, чтобы узнать все секреты идеального клюквенного соуса. Все они сказали одно и то же!

Как приготовить соус из клюквы, по словам шеф-поваров

У каждого есть свои дополнительные ингредиенты, но три ключевых компонента у всех совпадают: сахар, апельсиновый сок и клюква.

Оказывается, все проще простого: просто смешать ингредиенты в сотейнике и проварить. Количество зависит от вкуса, но кулинарный инструктор и автор 10 кулинарных книг Айви Мэннинг предлагает ориентироваться на пропорцию: 340 г свежей клюквы + 1 стакан апельсинового сока + около 1 стакана сахара. Больше сахара — слаще, меньше — кислее. Эксперты предпочитают свежую клюкву, но говорят, что замороженная тоже подходит.

Готовить нужно до тех пор, пока ягоды не начнут лопаться. Не забывайте аккуратно помешивать. "Следите, чтобы соус не закипел — иначе ягоды слишком разварятся", - заявляет автор кулинарной книги и создатель Ale Cooks Алехандра Граф.

Время приготовления зависит от объема, но в среднем оно составляет 10–15 минут, уточняет фуд-блогер и диетолог Foodess Дженнифер Паллиан. Она объясняет: "В клюкве много пектина — он загущает соус при взаимодействии с сахаром и кислотой. Но если переварить, пектин разрушается, и соус станет жидким".

После приготовления нужно дать соусу остыть — это позволяет пектину стабилизироваться до идеальной консистенции. Кроме того, вкус становится более насыщенным, добавляет Граф.

Что входит в состав соуса

У каждого эксперта есть своя вариация:

Эксперт по соусам и приправам, автор The Condiment Book Клэр Динхут заменяет апельсины на лимоны и добавляет халапеньо "для остринки".

Кондитер, преподаватель и основатель Pastry Chef Online Дженнифер Филд любит добавлять яблоки или груши — они делают соус сладче и гуще. Ещё она советует малину.

Шеф-повар ресторана Zingerman’s Roadhouse Боб Беннетт делает пикантный вариант с карамелизированным луком: "Он отлично балансирует кислотность клюквы".

Некоторые добавляют яблочный уксус вместе с апельсиновым соком.

Специи тоже популярны: Граф использует корицу и гвоздику, Мэннинг и кулинарный автор Питер Сом — бадьян.

Как правильно хранить соус? Клюквенный соус можно приготовить за неделю до праздников и хранить в холодильнике в герметичном контейнере, отмечает Питер Сом. Если остался лишний, его можно заморозить — размораживать лучше в холодильнике.

