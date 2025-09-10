Россияне в конце концов нашли средства на закупку таких самолетов.

Российские пропагандисты сообщили, что их "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) подписала договоры о поставке и лизинге 50 единиц легкомоторных самолетов типа ЛМС-901 "Байкал", который строился на замену устаревших самолетов Ан-2, передает Defense Express.

Известно, что поставщиком является "Уральский завод гражданской авиации". По поставке в лизинг были якобы "выбиты" льготы, а финансирование нашли в "Фонде национального благосостояния".

По словам экспертов, передача самолетов в состав компаний, входящих в Альянс "Аэрохимфлота" запланирована на 2027-2031 годы, что означает средний темп в более 10 самолетов "Байкал" в год.

По словам гендиректора ГТЛК Михаила Парнева, сейчас компания имеет приоритетную потребность в повышении транспортной доступности дальневосточных регионов. Отмечается, что "Байкал" будут использовать для лесоавиационных, авиационно-химических, транспортных работ, а также аэрофотосъемки.

"Напомним, что УЗГА был назначен на разработку самолета на замену Ан-2 в 2019 году, в 2021 состоялась презентация самолета на авиасалоне МАКС, а в 2022 - первый полет "Байкала". Старт серийного производства был запланирован на 2024 год, но с "Байкалом" у рашистов всплыли две проблемы - во-первых, пошли слухи, что он якобы не удовлетворит все необходимые потребности и не сможет в полном объеме заменить Ан-2, а, во-вторых, имеет завышенную цену", - анализируют в Defense Express.

Также эксперты напомнили, что в августе 2024 года оккупанты жаловались на то, что производитель обманул всех с ценой, которая с обещанных 120 млн рублей увеличилась до более 440 млн. Таким образом один самолет стоил бы 4,87 млн долларов.

"И даже несмотря на то, что реанимировать проект "Байкал" был издан прямой приказ Путина запустить его в серийное производство, ранее в этом году, в мае, стало известно, что работы над этим одномоторным самолетом решили приостановить. Но, судя по новости о том, что на "Байкал" в конце концов нашли средства, можно предположить, что или удалось договориться или заставить производителя снизить цену и в конце концов потребность в этих машинах была определена приоритетнее всех остальных минусов проекта", - подытожили в издании.

Как писал УНИАН, ранее у России появился морской дрон на оптоволокне. По словам экспертов, технические ограничения - вес кабеля, дальность и слабый сигнал - ставят под сомнение эффективность такого дрона, в то же время он несет реальную угрозу, в частности для Одессы и Николаева.

Также стало известно, сколько самолетов, танков и артиллерии РФ хочет изготовить в этом году. По информации украинской разведки, россияне хотят довести долю беспилотных и безэкипажных систем на поле боя до 40%. Кроме того, Кремль планирует активно строить артиллерийские системы "Коалиция", "Мста", "Мальва", "Гиацинт" и "Магнолия".

