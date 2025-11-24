США обвинили Украину в сливе 'негативных деталей' плана Трампа, - Axios

Несмотря на напряжение из-за утечек, США и Украина отчитываются о значительном прогрессе в переговорах.

США обвинили Украину в утечке в американскую прессу "негативных деталей" мирного плана Дональда Трампа. Об этом шла речь на переговорах в Женеве, пишет Axios со ссылкой на источники.

В воскресенье в Женеве состоялся один из ключевых раундов переговоров между США и Украиной по 28-пунктному мирному плану Трампа. Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что этот день стал "самым продуктивным" за все время обсуждений.

После обнародования плана Axios во вторник переговоры резко ускорились. Трамп ожидает достичь предварительного понимания с Киевом ко Дню благодарения.

По информации издания, Украине предлагают:

согласиться на дополнительные территориальные уступки на востоке;

взять обязательство не вступать в НАТО;

дать полную амнистию россиянам, обвиненным в военных преступлениях.

В ответ США и Европа обещают уникальные гарантии безопасности по модели статьи 5 НАТО - нападение на Украину будет считаться нападением на все "трансатлантическое сообщество".

Позиция Белого дома

После завершения воскресных переговоров администрация Трампа обнародовала заявление, где отметила, что украинцы положительно оценили изменения, которые США внесли по их замечаниям:

"Представители Украины заявили, что текущий проект отражает их национальные интересы и обеспечивает надежные и действенные механизмы защиты безопасности".

В Белом доме добавили, что все ключевые требования Киева - гарантии безопасности, экономическое развитие, защита инфраструктуры, свобода судоходства и политический суверенитет - были "тщательно рассмотрены".

Участие во встрече приняли Марко Рубио, спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, министр армии Дэн Дрисколл и советник Трампа Джаред Кушнер. По их словам, перечень нерешенных вопросов существенно сократился.

Обвинения в утечках

По данным двух источников Axios, оптимистичные заявления сторон прозвучали после более напряженной утренней встречи, где США обвинили Украину в распространении "негативных деталей" о плане в американские медиа. Киев, по данным источника, согласился опубликовать положительное заявление одного из своих представителей.

Позже украинская делегация подала контрпредложение - и США заявили о готовности учесть его отдельные пункты.

Мирные переговоры - главные новости

Как сообщал УНИАН, США и Украина заявили о разработке "обновленного и доработанного" мирного соглашения для прекращения войны с Россией. При этом в совместном заявлении стороны назвали свое обсуждение "крайне продуктивным" и заявили, что продолжат его в ближайшие дни.

Однако, как пишет Reuters, стороны не предоставили подробностей о множестве вопросов, которые необходимо решить, включая вопрос о том, как гарантировать безопасность Киева от угрозы со стороны России.

По данным источников, официальные лица США и Украины обсуждают возможность визита Зеленского в США, возможно, уже на этой неделе, для обсуждения мирного плана США с Трампом.

