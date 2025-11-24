Пожар произошел на территории агропредприятия, погибли свиньи.

В Чернигове "Шахед" упал в частном секторе, в результате чего есть двое пострадавших, а в Харьковской области в результате атаки беспилотников горела ферма.

Как сообщил в своем Telegram-канале Дмитрий Брижинский, начальник Черниговской городской военной администрации.

"Зафиксировано падение "Шахеда" в частном секторе. В результате падения загорелся дом", - написал он, а затем добавил, что два человека пострадали - они получили ожоги.

Кроме того, в Черниговской области, как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, ночью враг совершил атаку беспилотными летательными аппаратами по с. Жадово Семеновской территориальной общины Новгород-Северского района.

"Попадание зафиксировано в неэксплуатируемое здание местной пожарной команды, а также в жилой дом и хозяйственную постройку. В результате ударов возник пожар, который подразделения ГСЧС ликвидировали", - говорится в сообщении и отмечается, что по предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

В то же время в Харьковской области, сообщили в Telegram ГСЧС, в результате ночной российской атаки БпЛА произошел пожар на территории агропредприятия села Москалевка Чугуевского района.

"По предварительным данным, пострадала 48-летняя женщина. Погибло около 60 голов свиней. Горела ферма. Спасатели, а также подразделение местной пожарной охраны ликвидировали все возгорания", - говорится в сообщении.

Также Владислав Гайваненко, и.о. начальника Днепропетровской областной военной администрации в Telegram сообщил, что по Никопольскому району российские оккупанты били из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии, а также применяли FPV-дроны.

"Пострадали райцентр, Марганецкая, Червоногригорьевская, Покровская громады. Есть повреждения на территории подразделения пожарно-спасательной части", - отметил он.

Кроме того, враг направил БпЛА и на две громады Синельниковщины - Покровскую и Межевскую. Там была изуродована инфраструктура. "Везде обошлось без погибших и пострадавших", - добавил Гайваненко.

Также враг нанес дроновой удар по югу Одесской области. Как сообщил начальник Одесской военной администрации Олег Кипер в Telegram, россияне в очередной раз ударили по гражданской портовой инфраструктуре региона. В результате атаки повреждено определенное оборудование, а на судне, которое сейчас не эксплуатируется, возникло возгорание, которое оперативно ликвидировано спасателями. Данные о погибших и пострадавших пока не поступали.

Удары России по мирным городам Украины

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 ноября российская оккупационная армия атаковала Харьков ударными беспилотниками. Сообщалось о четырех погибших в результате атаки.

17 человек пострадали. Среди них есть двое детей: 12-летний мальчик получил ранение стеклом, а 11-летняя девочка испытала сильный стресс.

Кроме того, мы также рассказывали о том, что Россия ударила по многоэтажкам в Тернополе ракетами Х-101. После окончательной расчистки завалов стало известно, что оккупанты убили 34 человека.

