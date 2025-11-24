24 ноября принято сажать озимые культуры и молиться о женском счастье.

Дата 23 ноября особенна для ученых, поскольку посвящена очень важному научному открытию. А о том, какой сегодня церковный праздник, стоит узнать всем девушкам, ведь это особенный день для женского пола. Народные верования предупреждают о заморозках и запрещают украинцам поднимать вещи с земли.

Какой сегодня праздник в Украине

В сегодняшнюю дату родились трое прославленных украинцев: футболист Иван Шарий, легкоатлетка Анна Рыжикова и аэроразведчик ВСУ, Герой Украины Даниил Подыбайло.

Хотя праздник сегодня в Украине отсутствует, можно присмотреться к международным и православным мероприятиям.

Какой сегодня праздник церковный

В новоцерковном стиле день посвящается чествованию известной святой Екатерины Александрийской, которая была известна блестящим умом и хорошим образованием. Её казнили за приверженность христианству.

В старом стиле сегодня праздник преподобного Феодора Студита, которому молятся о защите жилья от пожаров.

Какой сегодня праздник в мире

24 ноября отмечается День эволюции. Торжество известно в основном в научных кругах. Его цель - распространить знания об эволюционной теории и донести обществу ее важность для всех сфер науки.

Еще один праздник сегодня - День красного вина. В честь него любители этого напитка вспоминают о полезных свойствах и дегустируют различные винные сорта.

Остальные всемирные праздники сегодня это День сиамских близнецов, День уникального таланта, День близнецов и День завоевания друзей.

Какой сегодня праздник в народе

В далекие времена конец ноября по погоде мало отличался от зимы. Вот что говорят приметы сегодняшнего дня:

если гуси и утки еще плавают в реке, то лед не скоро скует воду;

иней на ветках предвещает мороз;

если неожиданно потеплело, то остаток месяца будет теплым;

туман сулит оттепель.

Все верующие могут обратиться к мученице Екатерине. В молитвах у святой просят крепкого брака, устранения непонимания между родными, здоровья и благополучия детей, мудрого совета в воспитании.

В День Екатерины у наших предков были очень популярны гадания на судьбу и суженых. Больше всего узнать свое будущее хотели незамужние девушки. К примеру, в вазу с водой ставили отломанную ветку вишни. Если до Нового года зацветет, то в следующем году девица выйдет замуж.

Что нельзя делать сегодня

Как и в любую дату, стоит воздерживаться от церковных грехов - лени, сквернословия, зависти, гордыни, жадности. Запрещено что-либо поднимать с земли, иначе заболеете. Некоторые запреты в праздник 24 ноября касаются женского пола - девушкам не стоит мыть голову, подметать пол и поднимать тяжелые вещи.

