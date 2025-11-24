Окончательное решение по рамочному документу будут принимать президенты Украины и США.

В Женеве в воскресенье, 23 ноября, представители США и Украины встретились с целью обсуждения американского мирного предложения, сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что переговоры были конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и прочного мира.

"Обе стороны признали консультации крайне продуктивными", - говорится в заявлении Офиса президента.

Видео дня

Также Украина и США подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир.

"По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру", - указывается в сообщении.

Украинская делегация выразила благодарность США и лично главе Белого дома Дональду Трампу за непоколебимую преданность и неутомимые усилия, направленные на завершение войны и сохранение человеческих жизней.

"Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями", - сообщает Офис президента.

Также будет поддерживаться тесный контакт с европейскими партнерами в ходе дальнейшего продвижения процесса.

"Окончательные решения по этому рамочному документу будут принимать президенты Украины и Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

Переговоры в Женеве по "мирному плану": последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что установленный президентом США Дональдом Трампом дедлайн до четверга, 27 ноября, в течение которого Украина должна принять мирное предложение США, является гибким. По словам Рубио, администрация Трампа хочет сохранить темп принятия решений и достичь цели в "разумный срок". Госсекретарь США назвал "возможным" телефонный разговор между Трампом и Зеленским.

Также мы писали, что CBS News сообщили со ссылкой на собственные источники, что в Женеве представители Украины и США обсуждали возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Однако, как отмечается, решение будет зависеть от того, как закончатся переговоры. Также чиновник из Белого дома добавил, что не запланировано никаких переговоров с Россией на ее территории.

Вас также могут заинтересовать новости: