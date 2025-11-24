Американский план непреднамеренно укрепил позиции Зеленского внутри страны.

"Мирный план" США является одним из самых сложных вызовов для способностей Владимира Зеленского. Однако, как пишет The New York Times, по словам аналитиков, за почти четыре года войны украинский президент часто действовал со слабой позиции, при этом успешно разрешая проблемы.

"Когда Зеленского загоняют в угол, он склонен переходить в наступление", — заявил Виктор Шлинчак, руководитель аналитической исследовательской группы Института мировой политики.

Зеленский стал искусным политическим артистом в горниле войны

Так, он предотвратил катастрофический дефицит боеприпасов, переключившись на производство беспилотников внутри страны. Он возродил поддержку США, когда она ослабевала в течение многих лет, часто обращаясь к законодателям с эмоциональными и настойчивыми призывами, отмечает издание:

"По мнению экспертов, это отчасти стало результатом умелой подачи информации. В этом году он дополнил это стратегией обращения к европейским союзникам за поддержкой всякий раз, когда на него оказывалось давление со стороны администрации Трампа".

Именно это и сделал Зеленский в серии телефонных звонков на выходных, чтобы обсудить мирный план США из 28 пунктов. В результате страны ЕС, а также Великобритания, Канада и Япония опубликовали совместное заявление с требованием внести изменения в наиболее спорные для Украины пункты предложения, включая насильственное изменение границ и сокращение численности вооружённых сил.

"Я не видела никого, кто был бы более эффективен, чем он, в получении от Европы того, чего я никогда не считала возможным", – заявила Катарина Матернова, посол ЕС в Украине, – эта тенденция наблюдается с самого начала войны. Коммуникации, по её словам, – "его суперсила", поскольку он обеспечил себе деньги, оружие и дипломатическую поддержку.

На грани краха

Издание отмечает, что, хотя американское предложение представляет собой один из самых серьёзных вызовов для Украины, оно также непреднамеренно укрепило позиции Зеленского внутри страны, по крайней мере, на данный момент.

"План из 28 пунктов отвлёк внимание от коррупционного скандала, который затронул его ближайшее окружение и грозил парализовать его правительство, позволив Зеленскому вновь сыграть свою самую успешную роль: роль главного миротворца", - пишет NYT.

В результате украинский президент предпринял шаги, чтобы сплотить как европейских союзников страны, которые неизменно поддерживали его, так и украинцев, чья политическая поддержка ослабла:

"Он представил предложение об урегулировании как суровый выбор между отказом от американской поддержки и потерей "достоинства" Украины в результате принятия условий России. Он подготовил украинцев к возможным уступкам, одновременно дистанцировавшись от этого плана, подчеркнув американское давление".

В результате украинцы, вероятно, поддержат Зеленского на переговорах, поскольку он "единственный официальный представитель Украины, воплощающий убеждение большинства в том, что мы не можем подписать капитуляцию, предложенную Россией", — заявил политический аналитик Шлинчак.

Переговоры о мирном плане - что известно

США и Украина заявили о разработке "обновлённого и доработанного" мирного соглашения для прекращения войны с Россией. При этом в совместном заявлении стороны назвали своё обсуждение "крайне продуктивным".

По результатам переговоров в Женеве госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что ещё предстоит проработать вопросы, включая роль НАТО, но его команда сузила круг нерешённых проблем в мирном плане. Он выразил надежду, что соглашение будет достигнуто к четвергу, но предположил, что это может занять и больше времени.

