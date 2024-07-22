"Укрзализныця" уже провела беспрецедентное повышение тарифов летом 2022 года.

Повышение тарифа "Укрзализныци" на грузовые перевозки является необоснованным, поскольку компания получает достаточно средств от увеличения объемов грузовых перевозок. В то же время, бизнес находится в кризисном состоянии, и не может привлекать средства для стабильности. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) Владимир Гусак, комментируя инициативу УЗ по гармонизации тарифов на грузовые перевозки, в результате чего стоимость перевозок для бизнеса значительно подорожает.

"Мы высоко оцениваем роль "Укрзализныци" в обороне Украины. Но у компании остается много проблем, в том числе – на западных пограничных переходах и на пути к морским портам, и это настораживает", – говорит Гусак.

В то же время, он подчеркнул: главное – дать возможность украинским предприятиям выжить во время войны, поэтому должен быть введен мораторий на повышение тарифов государственных монополий во время военного положения.

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"Нам нужно, чтобы украинские предприятия смогли работать и сохранять рабочие места, платить налоги. В возможных потребностях "Укрзализныци" в дополнительных средствах следует очень подробно разбираться. Но в любом случае эти средства следует привлекать за счет внешней помощи и внешнего кредитования – потому что крупные государственные предприятия могут это делать, а частные предприятия – нет", – подчеркнул Гусак.

Он напомнил, что "Укрзализныця" провела беспрецедентное повышение тарифов летом 2022 года, сразу на 70%, и с тех пор экономическая ситуация в Украине даже улучшилась, так же как и финансовое состояние УЗ.

"Поэтому никакие инфляционные индексы и никакие экономические показатели не могут быть обоснованием такого повышения тарифов. Сейчас нам следует отказаться вообще от повышения тарифов, и направить усилия на привлечение внешней помощи. Очередное повышение тарифов на железную дорогу может убить частные предприятия. И после победы Украины будет просто некому работать", – резюмировал Гусак.

Как известно, "Укрзализныця" инициирует так называемую "гармонизацию" тарифов, которая в результате приведет к подорожанию перевозок для всех видов грузов. Бизнес, в свою очередь, выступил с критикой этого решения – ведь сейчас УЗ демонстрирует стабильную прибыльность, и имеет много путей для ее увеличения, в том числе путем продажи металлолома, который компания перестала продавать почти год назад.