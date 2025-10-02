Государство должно взять на себя компенсацию убытков пассажирских перевозок Укрзализныци, ведь повышение грузовых тарифов станет ударом по добывающей отрасли и экономике в целом. Об этом заявила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Ориничак.

По ее словам, парламентский транспортный комитет уже поддержал выделение из бюджета около 24 млрд грн на покрытие операционных расходов Укрзализныци в 2026 году. Это, по мнению эксперта, должно стать гарантией сдерживания тарифов.

"Если эти средства будут заложены, поднимать грузовые тарифы - безосновательно. Для добывающей отрасли логистика - от 30% до 60% себестоимости продукции. Любой необоснованный рост тарифов фактически лишает компании возможности работать", - подчеркнула Ориничак.

Она также отметила, что сегодня нет прозрачной аналитики, которая могла бы подтвердить потребность в повышении тарифов. "Мы неоднократно обращались к Укрзализныце с просьбой предоставить экономические расчеты. Но никакого обоснования бизнес не получил. Это порождает сомнения относительно необходимости индексации", - пояснила исполнительный директор НАДПУ.

Ориничак подчеркнула: в Украине уже создался "замкнутый круг" в сфере логистики. Из-за роста тарифов бизнес частично переходит на автоперевозки, что ведет к разрушению дорог и новым расходам бюджета на их ремонт. "В результате мы все время тратим государственные средства - или на поддержку Укрзализныци, или на дороги, но не получаем системного решения", - добавила она.

По ее мнению, выход заключается в структурной реформе железнодорожного транспорта - анбандлинга инфраструктуры и перевозок, развития конкуренции и постепенном привлечении частных перевозчиков. "Во всех странах ЕС пассажирские перевозки финансирует государство, а грузовые работают по рыночным правилам. Украина должна идти по этому пути, а не перекладывать расходы на бизнес", - резюмировала Ориничак.

Ранее бизнес ассоциации Украины призвали правительство заложить в госбюджете-2026 компенсацию для Укрзализныци за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного перекладывания этих убытков на грузоотправителей. В ЕБА также подчеркнули, что эта модель кросс-субсидирования противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность грузовладельцев. Также там посоветовали отменить земельный налог для УЗ, ведь его не существует ни в одной развитой стране.

Как стало известно, в 2026 году Укрзализныця планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 37%, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок. В то же время, по подсчетам экономистов, такое повышение может привести к падению грузовой базы на 15%, что даст УЗ лишь около 12 млрд грн дополнительных доходов. В то же время, потери для экономики составят 96 млрд грн ВВП и 36 млрд грн налоговых поступлений.