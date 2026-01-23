'Укрзализныця' назначает новый популярный поезд от моря до гор: как будет курсировать

Продажа билетов уже открыта в приложении, на сайте и в кассах вокзалов.

Из-за высокого спроса на поездки с юга Украины в Карпатский регион, "Укрзализныця" назначает новый поезд дальнего следования №26/25 Одесса - Рахов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Отмечается, что поезд будет курсировать ежедневно. Начало курсирования из Одессы начнется с 3 февраля, а из Рахова с 4 февраля:

отправление из Одессы - 18:38, прибытие в Рахов - 13:20;

отправление из Рахова - 14:21, прибытие в Одессу - 08:38.

Маршрут поезда будет пролегать через: Подольск, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, Ясиню, Квасы.

В составе поезда будут курсировать вагоны люкс, купейные, плацкартные вагоны с женскими и детскими купе.

Продажа билетов открыта в приложении, на сайте и в кассах вокзалов. Поезд №26/25 Одесса - Рахов участвует в программе "3000 километров по Украине".

Кроме того, для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в Карпатский регион по отдельным датам будет назначаться дополнительный поезд №255/256 Киев - Рахов. В УЗ добавили, что на ближайшие даты этот поезд назначен из Киева с отправлением 26 и 28 января.

С 22 января был обновлен график движения поездов "Укрзализныци", из-за чего более сотни поездов дальнего следования и еще более сотни региональных и пригородных отправились по измененному графику.

7 января "Укрзализныця" запустила пилотный проект по подключению к интернету поездов дальнего следования. В тестовом режиме оборудовали доступом к Wi-Fi один из флагманских поездов сообщением Киев-Рахов.

