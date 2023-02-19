Количество пустых судов без пункта назначения значительно выросло. Более 2 миллиардов долларов было потрачено на "теневой флот" для обхода санкций.

Сначала появилась небольшая армада нефтяных танкеров, чтобы помочь России обойти санкции. А уже сейчас сотни судов с топливом пытаются скрыть от посторонних глаз, куда они направляются.

Об этом пишет Bloomberg. По данным аналитической компании Kpler, недавно было замечено 311 кораблей средней дальности, идущих без груза или пункта назначения. Ранее таких судов было около 14 в любое время до этого года. В то же время только 33 порожних судна направляются в Россию, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений, по сравнению со 103 в начале года.

"Это изменение является признаком того, что суда могут формировать "теневой флот" для тайной перевозки российского топлива после того, как Европейский союз ввел запрет менее двух недель назад", - пишет Bloomberg.

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Отмечается, что более 400 тысяч баррелей дизельного топлива в день направлялось из России в Европу, и ожидается, что трейдеры и грузоотправители найдут обходные пути для санкций, чтобы сохранить большую часть поставок российского топлива на мировой рынок.

"Увеличение количества пустых бесцельных судов также может отражать попытку судовладельцев предугадать регион наибольшего спроса при перетасовке рынков сбыта российской продукции", - пишет Bloomberg.

Как пишет издание, стоимость использования топливных танкеров резко возросла после введения эмбарго ЕС, поскольку суда входят в "теневой" флот и становятся недоступными - и не застрахованными европейскими поставщиками морских услуг - для регулярных торговых маршрутов, таких как перевозка топлива из Европы в Нью-Йорк.

Bloomberg также пишет, что установить точное количество судов в "теневом флоте" практически невозможно, поскольку сведения о владельцах окутаны тайной. По оценкам товарной компаии Trafigura, общее количество судов может составлять 600, из которых 400 - перевозчики сырой нефти. Неофициально некоторые судовладельцы называют цифру немного ниже - от 10 до 12% мирового танкерного флота.

Российский "теневой" флот становится проблемой для всех остальных

При этом, российский флот "теневых" нефтяных танкеров становится проблемой для всех остальных. После того, как в начале февраля вступили в силу санкции в отношении российского топлива, суда, перевозящие нефтепродукты через Атлантику, зафиксировали пятикратное увеличение своей ежедневной выручки.

"Теперь, когда некоторые фрахтовые ставки растут, руководители начинают задумываться, вернутся ли они когда-нибудь к обслуживанию всех остальных", - пишет издание.

Отмечается, что независимо от того, навсегда ли эти перевозчики уходят с международного рынка или просто временно избегают его, результатом может стать более высокая стоимость доставки для конкурентов России.

"Эти суда будут предназначены для теневых сделок и де-факто удалены с рынков, на которых мы окажемся. Это на самом деле по-прежнему важно с точки зрения тонно-миль и, вероятно, даже более важно, учитывая, что это очень неэффективно", - сказал Гернот Руппельт, коммерческий директор Ardmore Shipping, которая управляет парком танкеров для перевозки топлива и химикатов.

Тонно-мили - это показатель потребности в судах, умножающий количество грузов, перевозимых судами, на расстояния, на которые приходится доставка.

По данным комании VesselsValue, которая отслеживает продажи и покупки судов, в прошлом году на расширение "теневого" флота топливных танкеров было потрачено чуть более $850 млн. Кроме того, почти $1,4 млрд инвестировали в суда для перевозки сырой нефти.

Лондонская компания Gibson Shipbrokers насчитала не менее 38 судов для перевозки топлива, принадлежащих зарегистрированным в России компаниям. Но фактическая цифра, вероятно, будет выше, поскольку трудно отследить офшорные компании с большим количеством судов. Также после российского вторжения в Украину более 100 топливных танкеров было продано в страны, не входящие в G7 или Европейский союз.

Нефтянное эмбарго против России

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2022 года вступило в силу нефтянное эмбарго ЕС против России. Им вводится запрет на экспорт российской нефти, если ее цена будет выше установленного "потолка". Совет ЕС установил предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Потолок цен означает, что с 5 декабря страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с морской транспортировкой российской нефти, только в том случае, если ее закупили по установленной предельной цене или дешевле.

С 5 февраля 2023 года вступило в силу эмбарго на российские нефтепродукты, например дизельное топливо и мазут. Накануне Совет ЕС утвердил потолок цен на них. Теперь нефтепродукты, стоимость которых ниже стоимости сырой нефти (согласно предельной цене в $60), могут продаваться по цене не более 45 долларов США за баррель. А для дизтоплива и других нефтепродуктов, которые стоят дороже нефти, потолок цен установлен в $100 за баррель.

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