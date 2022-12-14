Из 26 танкеров, которые были задержаны из-за новых правил Анкары в связи с введением потолка цен на российскую нефть, 19 танкеров уже прошло через проливы Босфора и Дарданеллы.

Турция заявила, что проблема закрытых проливов и заблокированных нефтяных танкеров из-за вступления в силу эмбарго на российскую нефть, уже решена.

Как сообщает Financial Times, из 26 танкеров, которые были задержаны из-за новых правил Анкары в связи с введением потолка цен на российскую нефть, 19 танкеров уже прошло через проливы Босфора и Дарданеллы.

Норвежская компания Gard, входящая в международную группу из 13 клубов защиты и возмещения убытков, также сообщила, что решение было найдено.

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"После взаимодействия между Международной группой P&I клубов (IG) и правительством Турции было достигнуто соглашение, позволяющее судам, перевозящим грузы сырой нефти, продолжать свои рейсы через контролируемые Турцией воды", - говорится в сообщении.

Война в Украине и эмбарго на российскую нефть:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

С 1 декабря 2022 года Турция требует от грузоотправителей нефти страховку для прохода через Босфор и Дарданеллы. Новые правила связаны с соблюдением санкций ЕС и Великобритании против РФ, хотя формально Турция к ним не присоединялась. Иными совами, Турция закрыла проливы для незастрахованных танкеров с российской нефтью.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря 2022 года Турция закрыла проливы для части танкеров с российской нефтью.

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