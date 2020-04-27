Логистическая группа Meest запустила авиадоставку коммерческих грузов из Китая в Украину

Толчком к организации регулярных авиаперевозок между Китаем и Украиной стал проект гуманитарной помощи украинским медикам в борьбе с коронавирусом.

Глобальная группа компаний Meest уже более 6 лет предоставляет услуги авиа-доставки почтовых отправлений из Китая в Украину.

Предприятие группы Meest Сһіnа, первой в 2018 году наладило регулярную доставку посылок из Китая в Украину по железной дороге, а сегодня, ровно два года спустя, в коллаборации с компанией Укр-Китай Комуникейшен запустило собственную прямую авиадоставку коммерческих грузов по маршрутам Пекин-Борисполь и Киев-Борисполь.

Толчком к организации регулярных авиаперевозок между Китаем и Украиной стал масштабный Проект гуманитарной помощи украинским медикам в борьбе с коронавирусом, который в марте инициировала компания Meest. В его рамках, перед командой Meest China была поставлена задача в короткие сроки найти оптимальное логистическое решение для доставки оптовых партий медицинских товаров в Украину. И уже в начале апреля Meest доставил в Украину из Китая первые три крупные партии экспресс-тестов, как гуманитарную помощь.

"Над поиском и организацией решения для доставки медицинских грузов из Китая в Украину работали наши лучшие логисты. Ведь в условиях карантина, когда экономика почти замерла во всем мире, каждый шаг превращается в вызов, ответ на который под силу лишь смелым, опытным и выносливым. Мы столкнулись с множеством различных нюансов и успешно их победили. Предлагаем украинскому бизнесу воспользоваться нашей новой услугой и тем самым приобщиться к увеличению объемов поставок медицинских товаров для борьбы с коронавирусом", - рассказал основатель Meest Ростислав Кисиль.

Прямые регулярные рейсы из Китая по маршрутам Пекин — Борисполь и Гуанчжоу — Борисполь компании Meest China будет осуществляться с периодичностью 2 раза в неделю. Рейсы выполняются двумя самолетами - Boeing -747 и Boeing 737. Грузы принимаются объемом от 3 куб. метров, что удобно для малых и средних предпринимателей. На время карантина приоритет будет предоставляться доставке грузов медицинского назначения, однако, при наличии свободного места в самолете, Meest China сможет добавить любой другой груз в отправку. Согласно решению правительства Китая, к экспорту допускаются медицинские товары с лицензиями. Советуем также ознакомиться с перечнем товаров, запрещенных к авиаперевозкам как в Украине, так и в Китае.

Напомним, Meest - транснациональная компания, которая 30 лет оказывает почтово-логистические услуги в более чем 30-ти странах мира.

Meest China - дочерняя компания холдинга Meest, расположенная в Китае, специализация которой - доставлять товары из Китая в формате беспошлинных посылок для шопинга, а также коммерческих грузов для бизнес-клиентов. Meest China является однозначным лидером в доставке из Китая в Украину. Компания осуществляет доставку авиа, а также 2 года назад впервые на рынке запустила доставку беспошлинных посылок из Китая поездом.