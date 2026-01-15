Кукурузник XXI века: беспилотный самолет Taurus выполнил уникальный рейс

Сообщается, что самолет имеет максимальную взлетную массу 5,7 тонны.

Крупный китайский БПЛА впервые выполнил дальний логистический рейс над плато. Об этом сообщает CGTN.

Беспилотник FP-985 Taurus совершил логистический полет из Ньингчи (запад Китая) в городской округ Мяньян, находящийся в провинции Сычуань, преодолев более 1100 километров.

Аппарат доставил сельскохозяйственную продукцию из Сицзана. Рейс стал первым испытанием логистического маршрута с использованием большого БПЛА в платообразных районах Китая.

Сообщается, что Taurus имеет максимальную взлетную массу 5,7 тонны, а его полезная нагрузка составляет более 2 тонн. Перелетная дальность аппарата превышает 2000 километров.

Беспилотник может использоваться для развития логистических маршрутов, соединяющих Сычуань и Сицзан, тем самым способствуя вывозу местной сельскохозяйственной продукции и облегчая доставку грузов в высокогорные районы КНР.

Taurus также спроектирован для работы в экстремальных условиях – на больших высотах, в холодном климате и в среде с повышенным содержанием соли, характерной для островных территорий.

Благодаря системам противообледенения и высокой устойчивости к сильному ветру Taurus способен выполнять всепогодные длительные операции.

Беспилотная авиация Китая – другие новости

Напомним, ранее беспилотный китайский конвертоплан Lanying R6000 совершил дебютный полет в городском округе Деян, что в провинции Сычуань.

R6000 способен выполнять вертикальный взлет и посадку, как обычный вертолет. В то же время аппарат может похвастаться большой крейсерской скоростью, как у самолета.

Также сообщалось, что в Китае совершил первый испытательный полет грузовой беспилотный аппарат CH-YH1000. Он предназначен для улучшения воздушной логистики в отдаленных и труднодоступных районах.

