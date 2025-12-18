В Китае шеститонный конвертоплан совершил свой первый полет (фото)

После завершения тестов компания United Aircraft планирует вывести конвертоплан на рынок.

Первый китайский шеститонный конвертоплан Lanying R6000 совершил дебютный полет в городском округе Деян, что в провинции Сычуань, сообщает China Science.

Аппарат может выполнять вертикальный взлет и посадку, как обычный вертолет. В то же время он может похвастаться большой крейсерской скоростью, как у самолета.

R6000 может принять на борт от шести до 12 человек для межрегиональных перелетов. Аппарат способен развивать скорость до 550 километров в час, а максимальная высота полета будет превышать 7600 метров.

Максимальная дальность R6000 составит 4000 километров, тогда как полезная нагрузка может достигать двух тонн. После завершения тестов компания United Aircraft планирует вывести конвертоплан на рынок.

По мнению экспертов, R6000 имеет военный потенциал, хотя ранее речь шла о выполнении гражданских миссий. Сообщалось также, что на сайте United Aircraft нашли изображение, демонстрирующее аппарат с маркировками китайской армии.

Справка УНИАН. Конвертопланы - это летательные аппараты с фиксированным крылом, которые могут выполнять вертикальный взлет и посадку и имеют возможность поворачивать двигатели на 90 градусов для создания вертикальной подъемной силы или горизонтальной тяговой.

Наиболее известным в мире конвертопланом можно считать разработанный американцами V-22 Osprey. Эта машина не может похвастаться популярностью, ведь имеет высокую аварийность.

Не совсем удачный опыт эксплуатации Osprey не отвернул США от концепции конвертоплана. Известно, что в ближайшем будущем они хотят получить новый конвертоплан V-280 Valor, который в последние годы активно испытывают.

