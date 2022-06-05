Mercedes-Benz заявил о том, что начинает экстренный отзыв почти 1 миллиона автомобилей по всему миру.
Причина отзыва автомобилей - возможные проблемы с усилителем тормозов, сообщает Reuters.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.
Будут отозваны модели серий ML, GL (BR 164) и R-Class (BR 251), выпущенных в период с 2004 по 2015 год.
"У некоторых из этих транспортных средств на функцию усилителя тормозов может повлиять коррозия в зоне соединения", - говорится в заявлении Mercedes-Benz.
По всему миру будет отозвано 993407 автомобилей, в том числе около 70 000 в Германии.
Mercedes и новые модели:
В июле 2021 года Mercedes выпустил электрокар с рекордным запасом хода.
Планировалось, что с 2022 года компания начнет продавать полностью электрическую модель в каждом модельном ряде, а с 2025 года каждая проданная модель будет предлагаться с чисто электрической версией.
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