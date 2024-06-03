Стало известно, какая модель авто была самая популярная в Украине в мае

В мае лидерство на украинском рынке новых легковых авто получил кроссовер TOYOTA RAV-4, причем его отрыв от других моделей оказался более чем существенным.
По информации Укравтопрома, на втором месте оказался RENAULT Duster, на третьем - MITSUBISHI L200. Десятка наиболее популярных моделей сформировала в прошлом месяце более трети рынка новых легковушек.
В целом ТОП-10 самых популярных новых легковых авто мая выглядит так:
- TOYOTA RAV-4 - 475 единиц;
- RENAULT Duster - 391;
- MITSUBISHI L200 - 152;
- KIA Sportage - 148;
- MAZDA CX5 - 125;
- SKODA Kodiaq - 121;
- TOYOTA Camry - 114;
- SUZUKI SX4 - 113;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 110;
- BMW X5 - 109.
Авторынок Украины - апрельские тенденции
Ранее сообщалось, что по итогам апреля лидером на украинском рынке новых авто оказался RENAULT Duster. Второе место заняла TOYOTA RAV-4, третье - MAZDA CX5.
Автомобиль KIA Sportage смог удержаться на четвертой строчке, которую он занимал в апреле. А вот VOLKSWAGEN ID.4 существенно уступил, переместившись с пятой позиции в апреле до девятой по итогам прошлого месяца.
Если говорить о двигателях, то наибольшей популярностью в апреле пользовались машины с бензиновыми ДВС: в целом они охватили более 45% рынка новых легковых автомобилей.
Впрочем, одной из главных тенденций апрельского рынка сталстремительный рост популярности электрических авто: по сравнению с прошлогодним апрелем спрос на электромобили увеличился вдвое.