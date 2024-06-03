Стало известно, какая модель авто была самая популярная в Украине в мае

В апреле наибольшей популярностью среди новых авто пользовался RENAULT Duster, однако в мае он уступил первую строчку.

В мае лидерство на украинском рынке новых легковых авто получил кроссовер TOYOTA RAV-4, причем его отрыв от других моделей оказался более чем существенным.

По информации Укравтопрома, на втором месте оказался RENAULT Duster, на третьем - MITSUBISHI L200. Десятка наиболее популярных моделей сформировала в прошлом месяце более трети рынка новых легковушек.

В целом ТОП-10 самых популярных новых легковых авто мая выглядит так:

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TOYOTA RAV-4 - 475 единиц;

RENAULT Duster - 391;

MITSUBISHI L200 - 152;

KIA Sportage - 148;

MAZDA CX5 - 125;

SKODA Kodiaq - 121;

TOYOTA Camry - 114;

SUZUKI SX4 - 113;

VOLKSWAGEN ID.4 - 110;

BMW X5 - 109.

Авторынок Украины - апрельские тенденции

Ранее сообщалось, что по итогам апреля лидером на украинском рынке новых авто оказался RENAULT Duster. Второе место заняла TOYOTA RAV-4, третье - MAZDA CX5.

Автомобиль KIA Sportage смог удержаться на четвертой строчке, которую он занимал в апреле. А вот VOLKSWAGEN ID.4 существенно уступил, переместившись с пятой позиции в апреле до девятой по итогам прошлого месяца.

Если говорить о двигателях, то наибольшей популярностью в апреле пользовались машины с бензиновыми ДВС: в целом они охватили более 45% рынка новых легковых автомобилей.

Впрочем, одной из главных тенденций апрельского рынка сталстремительный рост популярности электрических авто: по сравнению с прошлогодним апрелем спрос на электромобили увеличился вдвое.

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