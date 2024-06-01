Всего с начала года в Украине зарегистрировано 27,7 тысячи новых легковых авто.

Украинцы в мае зарегистрировали более 5,5 тысячи новых легковых авто, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Укравтопром сообщает, что в сравнении с предыдущим месяцем активность на авторынке снизилась на 4%. При этом в сравнении с маем 2021 года спрос на новые легковушки ниже на 35%.

Отмечается, что лидерство на рынке новых авто удерживает японская марка Toyota. За май украинцы зарегистрировали 928 таких авто. На втором месте остается Renault – 440 единиц, а на третьем BMW – 418. Также в ТОП-5 мая попали Volkswagen с показателем в 389 авто и Skoda - 318.

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Бестселлером месяца среди новых легковушек стал кроссовер Toyota RAV-4, который в мае нашел 475 покупателей.

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 27,7 тысячи новых легковых авто, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Какие авто украинцы покупали в апреле

В апреле украинцы зарегистрировали более 5,7 тысячи новых легковых авто. В лидерах Toyota, Renault и Volkswagen. Также в ТОП-5 апреля попали BMW с результатом 405 единиц и Skoda – 317 авто.

При этом бестселлером на украинском рынке новых легковушек остается кроссовер RENAULT Duster. За апрель оформлено 484 единицы.

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