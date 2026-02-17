Партия спикера Чехии предлагает лишить украинцев права на долгосрочное проживание

Окамура считает, что ни один иностранец не должен иметь упрощенных условий для получения долгосрочного вида на жительство в Чехии по сравнению с другими.

Председатель Палаты депутатов Чехии и лидер SPD Томио Окамура заявил перед заседанием коалиционного совета ANO, SPD и "Автомобилистов", что министры от движения "Свобода и прямая демократия" проголосуют в правительстве против проекта постановления, согласно которому беженцы из Украины должны иметь возможность подать заявку на специальное разрешение на долгосрочное проживание в этом году, сообщают Ceske Noviny.

"Министры SPD проголосуют против предложения, я уже проинформировал об этом коалицию и премьер-министра", - сказал Окамура.

Он пояснил, что такая позиция SPD связана с тем, что ни один иностранец не должен иметь упрощенных условий для получения долгосрочного разрешения на проживание в Чехии по сравнению с другими.

Видео дня

"Необходимо, чтобы все соответствовали стандартным условиям и не было никаких исключений", - отметил председатель Палаты депутатов Чехии.

Он напомнил, что коалиция работает над ужесточением условий пребывания всех иностранцев в Чехии. Окамура напомнил, что министр внутренних дел Любомир Метнар должен подготовить соответствующий закон до мая.

В действующем регламенте, который подготовило Министерство внутренних дел, условия для получения специального разрешения на долгосрочное проживание не изменятся. Объясняется, что беженцы должны прожить в Чехии с временной защитой не менее двух лет или иметь годовой доход более 440 тысяч крон.

В статье приводятся данные, что в 2025 году примерно 80 тысяч украинцев подали заявки на специальное долгосрочное проживание и более 16 тысяч человек его получили.

Примечательно, что некоторые организации имели вопросы относительно условий, установленных для получения разрешения. В частности, они отметили, что они были строгими и отвечали узкому кругу беженцев.

Отмечается, что в конце 2025 года 393 056 человек в Чехии, или примерно 3,6% населения, имели временную защиту, которая позволяет украинским беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда.

Война в Украине и миграция: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что новые данные Международной организации по миграции (МОМ) свидетельствуют, что из Украины могут снова выехать около 325 тысяч украинцев в ближайшие месяцы. Это граждане, которые уже выезжали из Украины, но вернулись. Генеральный директор МОМ Эми Поуп объяснила, что причиной станут постоянные проблемы с подачей электроэнергии. Она отметила, что одна только стойкость не может поддержать семьи в течение еще одной зимы с отключениями электроэнергии и морозами. Поуп подчеркнула, что безопасное жилье, надежное энергоснабжение и основные услуги не являются роскошью, а являются фундаментальными для безопасности, выживания и достоинства людей.

Также мы писали, что представительница УВКБ ООН в Украине Бернадетт Кастель-Голлингсворт поделилась данными, что после завершения войны в страну могут вернуться от 3 до 3,5 млн беженцев. В то же время Кастель-Голлингсворт отметила, что продолжение войны приведет к тому, что все меньше людей будут хотеть вернуться домой. При этом она добавила, что возвращение будет определяться наличием работы, жилья, медицинской помощи. Моделирование также показывает, что с большей вероятностью вернутся пожилые, одинокие люди и матери-одиночки с детьми.

Вас также могут заинтересовать новости: