Airbus увеличит дальность полетов самолетов A220 (инфографика)

Это произойдет после сертификации увеличения максимальной взлетной массы на 2,2 тонны, и позволит увеличить дальность полетов на 833 километра.

Airbus анонсировал увеличение дальности полетов нового семейства самолетов A220 во второй половине 2020 года.

Об этом сообщает портал avianews.com.

"Это произойдет после сертификации увеличения максимальной взлетной массы (MTOW) на 2 268 кг, что позволит увеличить дальность полетов на 450 морских миль (833 км)", - говорится в сообщении.

Таким образом, новая дальность самолетов A220-100 увеличится до 3 350 морских миль (6 204 км), а A220-300 - до 3 400 морских миль (6 297 км).

Производитель намерен добиться улучшения характеристик благодаря полноценному использованию существующего структурного и системного потенциала, а также вместимости топливных баков.

"Новая максимальная взлетная масса позволит авиакомпаниям летать на рынки, которые сегодня не могут обслуживаться другими небольшими узкофюзеляжными самолетами", - заявил коммерческий директор Airbus Кристиан Шерер.

В качестве примера производитель привел карту с маршрутами Дубай-Тулуза, Сеул-Джакарта, Бостон-Дублин.

По данным Airbus, на данный момент заказаны 530 самолетов семейства A220. Авиалайнеры собираются в канадском городе Мирабель предприятием C Series Aircraft Limited Partnership (CSALP).

Ранее самолеты A220 носили название Bombardier CS100 и CS300. Переименование произошло после того, как 1 июля 2018 года Airbus стал владельцем мажоритарной доли в CSALP. Сейчас Airbus владеет 50,01% долей в CSALP, Bombardier и Investissement Québec принадлежат доли около 31% и 19% соответственно.

В соответствии с озвученными деталями сделки между Airbus и Bombardier, линия финальной сборки самолетов C Series, центр разработки и исследований, а также штаб-квартира предприятия, ответственного за C Series, останется на нынешней площадке в канадском городе Мирабель. Дополнительно C Series смогут собираться на заводе Airbus в американском городе Мобил, что позволит избежать выплат заградительных пошлин при поставке воздушных судов американским заказчикам.