Нормой будет метраж 40 м2 на семью из двух человек.

Правительство начало экспериментальный проект создания фонда муниципального арендного жилья. Некоторые категории украинцев смогут арендовать квартиру ориентировочно за 6 тысяч гривень в месяц.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Он отметил, что муниципальное жилье в первую очередь получат ветераны, родные погибших защитников, военнослужащие, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), дети-сироты, учителя, врачи, коммунальщики. Нормой будет метраж 40 м2 на семью из двух человек, а также пригодность квартиры к проживанию, включая меблировку и бытовую технику.

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"Арендная плата будет формироваться по специальной формуле с учетом условий конкретного региона. Ставка намного ниже рыночной и поэтому доступна для семей с небольшим достатком. Ориентировочно в месяц за аренду однокомнатной квартиры люди будут платить около 6 тысяч гривень", - сказал премьер.

По его словам, проект будет финансироваться за средства местных бюджетов, а также за кредитные и грантовые средства партнеров. Заказчиками строительства будут выступать общины.

Шмыгаль отметил, что это также будет способствовать интеграции внутренне перемещенных лиц в новые общины и создаст дополнительные стимулы для возвращения украинцев на Родину.

Льготная аренда жилья - главные новости

В 2025 году в Украине заработал новый механизм поддержки ВПЛ - субсидия на аренду жилья. Размер субсидии определяется индивидуально, в зависимости от дохода семьи, количества членов семьи и предельной стоимости аренды жилья в регионе.

Ранее УНИАН писал, сколько процентов от зарплаты тратят украинцы на жилье. По данным совместного исследования ЛУН и Work.ua, продавец-консультант в Киеве будет тратить на аренду однокомнатной квартиры 76% от зарплаты, а уборщица не сможет позволить себе аренду.

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