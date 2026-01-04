Макрон предположил, кто может возглавить власть в Венесуэле

Президент Франции высказал мнение, что переходный период в Венесуэле мог бы обеспечить оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутия, который участвовал в выборах в 2024 году.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что переходный период в управлении Венесуэлой, который анонсировал президент США Дональд Трамп, должен быть мирным и назвал вероятного нового президента вместо Николаса Мадуро. Об этом он написал в соцсети Х.

В частности, Макрон отметил, что народ Венесуэлы избавился от диктатуры Николаса Мадуро. Он подчеркнул, что переходным период в Венесуэле должен быть мирным и демократическим.

"Сегодня венесуэльский народ избавился от диктатуры Николаса Мадуро и может только радоваться этому. Захватив власть и попирая основные свободы, Николас Мадуро серьезно подорвал достоинство своего народа. Будущий переходный период должен быть мирным, демократическим и уважительным к воле венесуэльского народа", - написал президент Франции.

Видео дня

По мнению Макрона, этот переходный период мог бы обеспечить в Венесуэле Эдмундо Гонсалес Уррутия, избранный в 2024 году.

"Мы надеемся, что президент Эдмундо Гонсалес Уррутия, избранный в 2024 году, сможет оперативно обеспечить этот переход", - добавил Макрон.

По словам президента Франции, он ведет обмен информацией с "партнерами в регионе" и заверил, что его страна обеспечит безопасность своих граждан.

Примечательно, что на президентских выборах в Венесуэле 2024 года, по данным оппозиции, именно Эдмундо Гонсалес Уррутия одержал победу. Правительства 14 стран признали его тогда избранным президентом Венесуэлы. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что он должен немедленно возглавить Венесуэлу.

Трамп раскрыл детали операции против Венесуэлы

Ранее УНИАН сообщал, что глава Белого дома заявил, что США будут участвовать в дальнейших изменениях в Венесуэле. По мнению Трампа, народ Венесуэлы очень доволен свержением режима Николаса Мадуро, потому что в стране фактически была диктатура. Трамп отметил, что лично говорил с Мадуро и предлагал "сдаться" и "капитулировать", но услышал отказ. Трамп похвастался тем, как профессионально отработала группа спецназа по захвату президента Венесуэлы. По словам главы Белого дома, готовился второй этап военной операции, но он не понадобился.

Также мы писали, что Трамп опубликовал в соцсети фото президента Венесуэлы Николаса Мадуро на борту самолета, который после его захвата с женой вылетел в США. На фотографии видно, что Мадуро в наручниках, а на глазах повязка. Трамп отметил, что США тщательно готовились к операции и даже построили точную копию его дома. Операция по захвату Мадуро могла состояться на несколько дней раньше, но из-за погоды ее провели сейчас.

Вас также могут заинтересовать новости: